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Какой сегодня церковный праздник? Как можно узнать будущее 15 января 2021 года

07:20 15.01.2021 Фото: pixabay.com
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На Сильвестра считалось полезным прочитать заговор от болезни; говорили, в этот день он имеет особую силу.

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В этот день было принято чистить курятники
Сюжет: Православные обряды
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Основные молитвы Серафиму Саровскому в праздник святого 15 января 2021 года: В чем помогает заступник?День памяти святого Серафима Саровского отмечается 15 января: История Святого и чудеса, которые сотворил преподобныйЕщё 653 новостей

Дата по старому стилю: 2 января.
День получил свое название в честь церковного праздника — Дня святого Сильвестра. Папа римский Сильвестр I жил в 4 веке и прославился сотворенным чудом. Согласно легенде, он изловил морского змея Левиафана и предотвратил тем самым конец света.

Также в этот день русские люди отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник. В этот день было принято чистить курятники. На Руси существовало поверье, что в этот день семилетний черный петух откладывает яйцо, а летом из него родится змей Василиск. Чтобы защитить курятник от нечистой силы, в нем вешали черный камень с дыркой — «куриный бог». Кроме того, старушки окуривали курятники смолой и девясилом, чтобы защитить домашнюю птицу от куриной слепоты и отогнать злых духов — лихоманок. Детям в этот день доставались новые игрушки — петушки из глины.

На Сильвестра гадали на луковицах. Чистили 12 штук (при этом стараясь не заплакать), клали на каждую щепоть соли и до утра оставляли на печи. Какая по счету луковица окажется мокрой — такой месяц и будет дождливым. Были и более простые приметы на погоду. Ночью смотрели на месяц: если оба рога остры и ярки — к ветру; если оба рога круты — к морозу; отлогие рога предвещали ненастье. Вьюгу сулили и сороки, если летали вблизи жилья.

Впрочем, морозы в это время никого не удивляли. Люди говорили: «В этот день не только на земле студено-морозно, но и под землею. Выгоняет Мороз лихих сестер с хворями из-под земли». На Сильвестра считалось полезным прочитать заговор от болезни; говорили, в этот день он имеет особую силу.

Именины в этот день
Василий, Кузьма, Марк, Модест, Петр, Серафим, Сергей, Сильвестр, Ульяна

Источник: calend.ru

15 января 2021 именины история праздник Сильвестров день
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