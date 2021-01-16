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Какой сегодня церковный праздник? Что категорически нельзя делать 16 января 2021 года на Гордея

08:00 16.01.2021 Фото: pixabay.com
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Согласно народным приметам, погода в этот день показывала, каким будет март.

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Согласно народным приметам, погода в этот день показывала, каким будет март
Сюжет: Православные обряды
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Какой сегодня церковный праздник? Что категорически нельзя делать 16 января 2021 года на ГордеяКогда Вознесение Господне в 2021 году? Дата и традиции светлого православного праздникаЕщё 658 новостей

Дата по старому стилю: 3 января.
Празднование Гордеева дня началось в честь мученика Гордия, который в 320 году в Кесарии Каппадокийской подвергся пыткам за то, что открыто выступал в защиту христиан.

На Руси крестьяне верили, что в этот день голодные ведьмы, возвращаясь с гулянья, доят коров с такой силой, что те погибают. Чтобы избежать этого, над воротами привязывали сальную свечу и обращались к домовому с просьбой присмотреть за скотиной. Один из распространенных заговоров звучит так: «Дедушка домовой, пои мою коровушку, пои да корми, гладко води. Беги, молочко, по жилочкам да в вымечко, из вымечка в подойничек да по крыночкам на толсту сметаночку».

В этот день также принято было варить овсяную кашу на молоке и кормить ею коров. Впрочем, и сами хозяева не брезговали этим кушаньем.

По поверью, связанному с названием праздника, в Гордеев день нельзя хвастаться ни добром, ни здоровьем, ни детьми — иначе говоря, нельзя гордиться. В противном случае объект хвастовства можно потерять. По этому поводу говорили: «Сатана гордился — да с неба свалился».

Считалось также, что только в этот день знахарь или знахарка могли вылечить припадочного больного, или «порченого» человека.

Согласно народным приметам, погода в этот день показывала, каким будет март. Кроме того, большие белые облака в небе предвещали вьюгу.

Именины в этот день
Василий, Гордей, Ирина

Источник: calend.ru

16 января 2021 Гордеев день именины история праздник
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