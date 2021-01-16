Когда начинает слабеть иммунитет у перенесших коронавирус, рассказал эксперт

Ученый отметил, что должны быть не только антитела, но и клеточный иммунитет.

Иммунитет у переболевших сохраняется лишь на несколько месяцев

Иммунитет после заболевания коронавирусом нового типа сохраняется от трех до пяти месяцев, но начинает слабеть уже после третьего. Об этом сообщил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин со ссылкой на данные предварительных исследований.

«После переболевания иммунитет держится от трех до пяти месяцев, потом он плавно начинает уходить. Даже после третьего месяца мы видим снижение уровня иммунитета», — цитирует ТАСС его слова.

Ученый отметил, что должны быть не только антитела, но и клеточный иммунитет.

Ранее стало известно об исследовании, проведенном управлением по охране общественного здоровья Англии, в котором утверждается, что переболевшие коронавирусом могут остаться разносчиками заболевания, несмотря на приобретённый иммунитет.