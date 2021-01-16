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Умер французский 57-летний банкир Бенджамин де Ротшильд

22:44 16.01.2021 Фото: © KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi
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Причиной смерти банкира стал сердечный приступ. Он умер 15 января в своем поместье в швейцарском Преньи.

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Умер французский банкир Бенджамин де Ротшильд
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Французский банкир барон Бенджамин де Ротшильд умер в Швейцарии в возрасте 57 лет. Об этом в субботу сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на семью барона.

-Ариан де Ротшильд и ее дочери с большой грустью сообщают о смерти мужа и отца Бенджамина де Ротшильда, - цитирует агентство заявление семьи, в котором поясняется, что причиной смерти банкира стал сердечный приступ. Он умер 15 января в своем поместье в швейцарском Преньи.

Де Ротшильд родился в 1963 году во французском Нёйи-сюр-Сен в семье Эдмона де Ротшильда, члена французской ветви финансовой династии Ротшильдов. Бенджамин с 1997 года был председателем совета директоров Edmond de Rothschild Holding, которая управляет группой Edmond de Rothschild, специализирующейся на частных банковских услугах и управлении активами. Согласно данным AFP, стоимость активов группы составляет около €160 млрд.

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