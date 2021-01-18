Важные приметы в Крещенский сочельник 18 января 2021 года: Можно ли работать в Крещенский сочельник?

Согласно поверьям, количество блюд на столе непременно должно быть нечетным. На ужин собирались всей семьей, а после трапезы все ложки складывали в одну миску и накрывали куском хлеба.

Канун праздника Крещения Господня называется Сочельником, отмечают его каждый год в один и тот же день — 18 января

Последний день Святочной недели и преддверие одного из самых важных церковных праздников. Народные приметы в Крещенский сочельник подскажут, как лучше провести 18 января 2021 года.

Канун праздника Крещения Господня называется Сочельником, отмечают его каждый год в один и тот же день — 18 января. Верующие наделили Крещенский сочельник множеством примет, суеверий и традиций, которым уже много лет следуют поколения православных христиан.

История народных примет в Крещенский сочельник

Приметы в Крещенский сочельник имеют долгую историю — часть из них появилась до прихода на Русь христианства, другая — после. Поверья связаны как с церковными традициями и таинствами, так и с народными суевериями, например, страхом перед нечистой силой, которая, как верят, проявляет в этот день особую активность. Важное место среди примет занимают те, что связаны с водой — в преддверии Крещения воде, а также снегу и дождю, которые идут в Сочельник, приписывают чудесные свойства. Расскажем подробнее про основные приметы в Крещенский сочельник.

Что можно делать в Крещенский сочельник

Наводить порядок дома. До крещенского водосвятия заранее следовало убраться и постирать. 19 января всю доступную воду считали освященной, и использовать ее для для бытовых нужд было запрещено. Поэтому в Крещенский сочельник старались успеть сделать все дела, связанные с уборкой. Другая причина — народное суеверие о том, что накануне Крещения Господня активизируется нечистая сила. Поэтому в доме особенно тщательно вычищали углы, а затем окропляли их святой водой — верили, что в пыльных углах могут притаиться черти.

Соблюдать строгий пост до вечера. Подобно тому, как соблюдают пост в Рождественский сочельник, соблюдают его и в Крещенский. Верующие весь день не едят до вечерней трапезы, которая начинается с восходом первой звезды. Ужин состоит из постных блюд, главным из которых является сочиво или кутья — зерновая каша с добавлением меда, орехов и сухофруктов. Согласно поверьям, количество блюд на столе непременно должно быть нечетным. На ужин собирались всей семьей, а после трапезы все ложки складывали в одну миску и накрывали куском хлеба — чтобы год был богатым на урожай.

Отправиться за водой. Освящение воды проводится в ночь с 18 на 19 января, поэтому верующие вечером в Сочельник отправляются на водоем. Набранной воде приписывают целительные свойства — ее набирают впрок и хранят весь год, используя при необходимости, например, во время болезней. Согласно поверьям, освященная на Крещение вода не портится.

Подмечать сновидения. Считается, что Крещенский сочельник — лучшее время для гаданий. Церковь к подобному относится негативно — такого рода ритуалы считаются грешным делом. Поэтому верующие люди, которые опасались в этот день гадать, присматривались к своим сновидениям — считалось, что крещенские сны способны подсказать, что ждет в будущем.

Загадывать желание. Древняя крещенская примета была связана с водой. С вечера Сочельника наполняли таз. Ровно в полночь смотрели на воду — если она колыхнулась или пошла рябью, бежали на улицу и загадывали желание, обращаясь к небу. Верили, что в крещенскую ночь небеса разверзаются и внемлют просьбам, а значит все, что загадано таким образом, обязательно сбудется.

Что нельзя делать в Крещенский сочельник

Ссориться и злиться. Канун Крещения Господня следует провести в мире с собой и своими близкими. Не следует ругаться и сердиться, день лучше посвятить духовной и физической подготовке к празднику.

Употреблять алкоголь. Верующие люди в этот день не едят мясо, не пьют алкогольные напитки, соблюдая строгий пост.

Набирать крещенскую воду с дурными мыслями в голове.

Погодные приметы

Какая погода в Крещенский сочельник — такая и на Масленицу будет.

Снег и метель в этот день — к обильному урожаю.

Снег на деревьях гнет ветви — уродятся ягоды и мед.

Бесснежный Сочельник — к небогатому урожаю.

Сильный ветер дует с юга — летом будут частые грозы.

Полнолуние в этот день к сильному половодью, а новолуние — к сохранению крещенской погоды в ближайший месяц.

Популярные вопросы и ответы

Вопрос:

Когда заканчивается пост, который нужно держать в Крещенский сочельник?

Ответ:

Уже на следующий день, 19 января, пост соблюдать не нужно.

Вопрос:



Что можно поставить на стол в Сочельник кроме кутьи и сочива?Ответ:Любые постные блюда. Традиционно к ужину готовили блины, взвар из сухофруктов, выпечку, пироги, рыбу, вареники и каши.Вопрос:Можно ли работать в Крещенский сочельник?Ответ:Этот день не считается большим церковным праздником, поэтому да, работать 18 января не запрещается.

Источник: kp.ru