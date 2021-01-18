На Крещенский Сочельник картинки невероятной красоты для близких и знакомых 18 января 2021 года

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С Крещенским Сочельником - 18 января 2021 года

18 января завершаются Рождественские Святки Крещенским Сочельником. В этот день постились, а на стол в обязательном порядке ставилось особое блюдо - сочиво: постную кашу, овощные блины, медовые оладьи, пекли сочни с ягодами. Отсюда и пошло название Сочельник. Этот праздник тесно переплетается с языческими и православными обрядами. Отсюда и разные приметы и поверья.

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С Крещенским Сочельником - 18 января 2021 года

С Крещенским Сочельником - 18 января 2021 года

С Крещенским Сочельником - 18 января 2021 года

С Крещенским Сочельником - 18 января 2021 года

С Крещенским Сочельником - 18 января 2021 года

С Крещенским Сочельником - 18 января 2021 года

С Крещенским Сочельником - 18 января 2021 года

С Крещенским Сочельником - 18 января 2021 года

С Крещенским Сочельником - 18 января 2021 года

Источник: fresh-cards.ru