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На Крещенский Сочельник картинки невероятной красоты для близких и знакомых 18 января 2021 года

03:00 18.01.2021 Фото: fresh-cards.ru
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Подобранные варианты можно легко отправить на мобильный телефон через Whatsapp или Viber, поздравить по электронной почте или на страничках в популярных социальных сетях.

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С Крещенским Сочельником - 18 января 2021 года
Сюжет: Православные обряды
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На Крещенский Сочельник картинки невероятной красоты для близких и знакомых 18 января 2021 годаКрещенский сочельник 18 января 2021 года: Традиции и обычаи важного дня перед БогоявлениемЕщё 670 новостей

18 января завершаются Рождественские Святки Крещенским Сочельником. В этот день постились, а на стол в обязательном порядке ставилось особое блюдо - сочиво: постную кашу, овощные блины, медовые оладьи, пекли сочни с ягодами. Отсюда и пошло название Сочельник. Этот праздник тесно переплетается с языческими и православными обрядами. Отсюда и разные приметы и поверья.

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С Крещенским Сочельником - 18 января 2021 года
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С Крещенским Сочельником - 18 января 2021 года
% name% title
С Крещенским Сочельником - 18 января 2021 года
% name% title
С Крещенским Сочельником - 18 января 2021 года
% name% title
С Крещенским Сочельником - 18 января 2021 года
% name% title
С Крещенским Сочельником - 18 января 2021 года
% name% title
С Крещенским Сочельником - 18 января 2021 года
% name% title
С Крещенским Сочельником - 18 января 2021 года
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С Крещенским Сочельником - 18 января 2021 года

Источник: fresh-cards.ru

18 января 2021 Крещенский сочельник открытки праздник
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