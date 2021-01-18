Как загадать желание на Крещение Господне 2021? 10 простых, но действенных способов

Загадать желание можно при помощи специальных магических ритуалов

Праздник Крещение, или Богоявление наполнен волшебством и магией. Ночь с 18 на 19 января считается лучшим моментом в году для гаданий и загадывания желаний. На Крещение открывается небо. Высшие силы прислушиваются к просьбам людей и способны оказать помощь в исполнении заветных мечт.

10 способов загадать желание на Крещение

Загадать желание можно при помощи специальных магических ритуалов. Правильно выполненный на Крещение обряд поможет заручиться поддержкой небесных сил и воплотить в жизнь заветные мечты.

Волшебная вода. В ночь на 19 января необходимо налить воду в глубокую емкость. В тишине нужно долго всматриваться в воду. Когда она заколышется, следует выйти на улицу, посмотреть на небо и загадать желание.

Обращение к Богу. В полночь необходимо выйти на улицу, поднять руки к небу и три раза прочесть молитву «Отче наш». После этого нужно попросить у Бога помощи в исполнении заветных мечт и отправиться домой.

Ритуал в снегопад. Такой ритуал на исполнение желаний можно совершать, если в ночь на Крещение приходится снегопад. Требуется выйти на улицу, поднять ладони вверх и сконцентрироваться на своей мечте. После этого необходимо трижды сверху вниз протереть лицо снегом.

Заговор воды. Для совершения ритуала в полночь требуется налить в чашку святую воду. На улице под открытым небом (желательно при свете Луны) необходимо шепотом три раза рассказать воде о своем заветном желании и опустить в чашу серебряную монету. Затем нужно выплеснуть воду на землю. Монету следует хранить весь год в тайном месте.

Ритуал со свечой. Для совершения ритуала понадобится свеча в подсвечнике, лист бумаги, ручка или карандаш, блюдце с растительным маслом. В ночь на Крещение необходимо сесть в пустой комнате и подробно описать на бумаге свое заветное желание. Затем следует справа поместить блюдце, а слева поставить на исписанный лист подсвечник. Пальцы правой руки нужно окунуть в масло и взять в левую руку свечу. Надо сконцентрироваться на желании, мысленно повторяя его, и одновременно растирать масло по свече в течение нескольких минут. После этого требуется установить свечу на подсвечник и зажечь ее. Глядя на пламя, следует мысленно повторять загаданное. Лист необходимо зажечь от свечи и спалить дотла. После совершения обряда нужно завернуть свечу в чистую ткань и хранить до следующего года.

Церковная свеча. В праздник Богоявления необходимо отправиться в церковь, купить свечу и принести ее домой. Глядя на нее, нужно загадать желание. Затем следует поставить свечу в укромном уголке. Весь год она будет служить оберегом для дома и талисманом, который принесет удачу.

Крещенская вода. На Крещение вся вода считается священной. Утром 19 января, до восхода солнца, необходимо принести в дом воду из природного источника. Нужно внимательно рассмотреть в воде свое отражение, сформулировать заветную мечту и умыть три раза лицо и шею.

Купание в проруби. Купание в проруби – главный атрибут Крещения. При помощи такого ритуала можно загадать желание, которое будет наделено волшебной силой. 19 января надо сосредоточиться на своей мечте и окунуться в прорубь. Провести этот обряд следует три раза подряд.

Босиком по снегу. На Крещение необходимо пройтись по снегу босыми ногами. Если в этот момент загадать желание, то оно будет наполнено силой волшебства.

Магический кристалл. Для проведения обряда требуется приобрести кристалл аквамарина. Стоя на берегу реки или озера, следует сформулировать мечту и бросить кристалл в воду. Если не удалось заблаговременно отыскать аквамарин, то можно использовать любой камешек. Главное – верить в силу исполнения задуманного.

10 правил загадывания желаний

Крещение – благоприятный период для проведения ритуалов и обрядов на исполнение желаний. Чтобы они увенчались успехом, необходимо придерживаться специальных правил.

Загадывать желание следует от своего имени.

Мечта должна быть искренней и идти от чистого сердца.

Желания должны быть во благо. Нельзя стараться навредить или отомстить другим людям в своих просьбах.

При формулировке желаний необходимо концентрировать свое внимание на мелких деталях и четко представлять их в мыслях.



Мечта должна звучать в настоящем времени.Желание нужно загадывать, будучи в позитивном настрое и приподнятом расположении духа.Необходимо избегать негативных или нечетких формулировок: частичек «не», «бы», слова «было».Нужно прочувствовать ощущения, которые будут присутствовать после воплощения в жизнь задуманного.После совершения ритуала требуется сказать высшим силам слова благодарности за исполнение мечты.Необходимо искренне верить в волшебную силу желания и его реализацию

Источник: my-calend.ru