С наступающим Крещением Господним искренние поздравления от всего сердца 18-19 января 2021 года

Навечерие — это день перед Богоявлением. Его смысл заключается в воздержании, которое посвящается Иоанну Крестителю, проводившему обряд крещения Христа.

С Крещением Господним - 19 января 2021 года

Поздравления с наступающим Крещением.

В Крещенский Сочельник свои кружева

Рисует мороз на речушках хрустальных,



В которых, как в сказке, водица жива.И вот ощущенье Божественной тайны

Потоком вливается в русло души,

Прогретое верой... Пусть чудо незримо

Случится под звоны полночной тиши —

И станет крещенской водой исцелима

Любая телесная хворь, и в купель

Все канут печали, тревоги, пороки,



У душеньки-речки, текущей в апрель,Окрепнут любви берега-обереги

С мостами кристально-возвышенных грез!

Поверь, нынче в полночь, когда в одночасье

Разверзнется небо, чреда твоих просьб

Услышана будет! Дай бог тебе счастья!

Автор: Ирина Воробьева

Праздник Крещения близится к нам,



Свет наполняя сиянием веры,Наши сердца вознесем к Небесам,Пусть снизойдет на нас радость без меры.

В каждой душе пусть надежда живет,

Миром пусть правит любовь, вдохновение,

Счастье пускай нас по жизни ведет,

Мир и покой принесет нам Крещение!

Автор: Сосницкая Светлана

Светлый праздник близится к нам — Крещение Господнее. Пусть наполнит оно наши сердца любовью и прощением, добротой и милосердием, пусть Крещенская вода смоет с каждой души грусть и усталость, обиды и одиночество, пусть укрепит здоровье и вольется радостью в жизнь каждого человека. С праздником вас!

Автор: Сосницкая Светлана

Канун Крещения — Сочельник наступает,

Так пусть душа твоя от радости искрит.

Вода сегодня славной силой обладает,

И пусть она от всех болезней исцелит.

Ты лишь поверь в ее целительные свойства,

Тогда поможет от недугов всех вода.



Она избавит от тревог и беспокойства,И прочь уйдут любые горе и беда.

Я с наступающим Крещеньем поздравляю!

Желаю вере даже крепче камня стать.

Молитву тихо в светлый праздник прочитаю,

Чтоб постарался Бог тебе чудес прислать.

Автор: Сазонова Евгения

Скоро наступит сочельник крещенский,



Ты предстоящий обряд соверши.Мира тебе на просторах вселенских,Радости и очищенья души.

Вместе с водой унесутся печали,

Станет светлее и ярче твой путь.

От всего сердца тебе я желаю

В счастье бескрайнем и чистом тонуть.

Автор: Кристина Зайцева

Пусть чудесный наступающий праздник подарит завидное здоровье — невероятно крепкое, как звенящий крещенский мороз, незамутненную яркую радость — искрящуюся, как иней в жизнеутверждающих солнечных лучах, и чистое счастье — возвышенное, как зимнее небо!

Автор: Александра Шукарнова

В канун Крещения земля белым-бела,

Сверкающим укрыта покрывалом,

Старайся делать добрые дела,

Терпимей становись мало-помалу,

Почувствуй сил божественных прилив,

Бесстрашно в прорубь с верою ныряя,



Молитвой силу духа укрепив.С Крещением грядущим поздравляю!

Автор: Кулдошина Наталья

С наступающим Крещением! В светлый праздник обязательно умойся святой водой и почувствуй, как все тревоги улетают прочь. Пусть вера помогает шагать по жизни уверенно и легко, достигать высот и радоваться успехам, разделять с близкими моменты беспечного счастья и быть довольным человеком!

Автор: Сазонова Евгения

Источник: pozdrav.a-angel.ru