С наступающим Крещением Господним искренние поздравления от всего сердца 18-19 января 2021 года

Поздравления с наступающим Крещением.
В Крещенский Сочельник свои кружева
Рисует мороз на речушках хрустальных,
И вот ощущенье Божественной тайны
Потоком вливается в русло души,
Прогретое верой... Пусть чудо незримо
Случится под звоны полночной тиши —
И станет крещенской водой исцелима
Любая телесная хворь, и в купель
Все канут печали, тревоги, пороки,
Окрепнут любви берега-обереги
С мостами кристально-возвышенных грез!
Поверь, нынче в полночь, когда в одночасье
Разверзнется небо, чреда твоих просьб
Услышана будет! Дай бог тебе счастья!
Автор: Ирина Воробьева
Праздник Крещения близится к нам,
Наши сердца вознесем к Небесам,
Пусть снизойдет на нас радость без меры.
В каждой душе пусть надежда живет,
Миром пусть правит любовь, вдохновение,
Счастье пускай нас по жизни ведет,
Мир и покой принесет нам Крещение!
Автор: Сосницкая Светлана
Светлый праздник близится к нам — Крещение Господнее. Пусть наполнит оно наши сердца любовью и прощением, добротой и милосердием, пусть Крещенская вода смоет с каждой души грусть и усталость, обиды и одиночество, пусть укрепит здоровье и вольется радостью в жизнь каждого человека. С праздником вас!
Автор: Сосницкая Светлана
Канун Крещения — Сочельник наступает,
Так пусть душа твоя от радости искрит.
Вода сегодня славной силой обладает,
И пусть она от всех болезней исцелит.
Ты лишь поверь в ее целительные свойства,
Тогда поможет от недугов всех вода.
И прочь уйдут любые горе и беда.
Я с наступающим Крещеньем поздравляю!
Желаю вере даже крепче камня стать.
Молитву тихо в светлый праздник прочитаю,
Чтоб постарался Бог тебе чудес прислать.
Автор: Сазонова Евгения
Скоро наступит сочельник крещенский,
Мира тебе на просторах вселенских,
Радости и очищенья души.
Вместе с водой унесутся печали,
Станет светлее и ярче твой путь.
От всего сердца тебе я желаю
В счастье бескрайнем и чистом тонуть.
Автор: Кристина Зайцева
Пусть чудесный наступающий праздник подарит завидное здоровье — невероятно крепкое, как звенящий крещенский мороз, незамутненную яркую радость — искрящуюся, как иней в жизнеутверждающих солнечных лучах, и чистое счастье — возвышенное, как зимнее небо!
Автор: Александра Шукарнова
В канун Крещения земля белым-бела,
Сверкающим укрыта покрывалом,
Старайся делать добрые дела,
Терпимей становись мало-помалу,
Почувствуй сил божественных прилив,
Бесстрашно в прорубь с верою ныряя,
С Крещением грядущим поздравляю!
Автор: Кулдошина Наталья
С наступающим Крещением! В светлый праздник обязательно умойся святой водой и почувствуй, как все тревоги улетают прочь. Пусть вера помогает шагать по жизни уверенно и легко, достигать высот и радоваться успехам, разделять с близкими моменты беспечного счастья и быть довольным человеком!
Автор: Сазонова Евгения
Источник: pozdrav.a-angel.ru