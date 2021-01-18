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С наступающим Крещением Господним искренние поздравления от всего сердца 18-19 января 2021 года

19:20 18.01.2021 Фото: pozdravok.ru
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Навечерие — это день перед Богоявлением. Его смысл заключается в воздержании, которое посвящается Иоанну Крестителю, проводившему обряд крещения Христа.

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С Крещением Господним - 19 января 2021 года
Сюжет: Православные обряды
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С наступающим Крещением Господним искренние поздравления от всего сердца 18-19 января 2021 годаКак загадать желание на Крещение Господне 2021? 10 простых, но действенных способовЕщё 677 новостей

Поздравления с наступающим Крещением.

В Крещенский Сочельник свои кружева
Рисует мороз на речушках хрустальных,

В которых, как в сказке, водица жива.
И вот ощущенье Божественной тайны

Потоком вливается в русло души,
Прогретое верой... Пусть чудо незримо
Случится под звоны полночной тиши —
И станет крещенской водой исцелима

Любая телесная хворь, и в купель
Все канут печали, тревоги, пороки,

У душеньки-речки, текущей в апрель,
Окрепнут любви берега-обереги

С мостами кристально-возвышенных грез!
Поверь, нынче в полночь, когда в одночасье
Разверзнется небо, чреда твоих просьб
Услышана будет! Дай бог тебе счастья!

Автор: Ирина Воробьева

Праздник Крещения близится к нам,

Свет наполняя сиянием веры,
Наши сердца вознесем к Небесам,
Пусть снизойдет на нас радость без меры.

В каждой душе пусть надежда живет,
Миром пусть правит любовь, вдохновение,
Счастье пускай нас по жизни ведет,
Мир и покой принесет нам Крещение!

Автор: Сосницкая Светлана

Светлый праздник близится к нам — Крещение Господнее. Пусть наполнит оно наши сердца любовью и прощением, добротой и милосердием, пусть Крещенская вода смоет с каждой души грусть и усталость, обиды и одиночество, пусть укрепит здоровье и вольется радостью в жизнь каждого человека. С праздником вас!

Автор: Сосницкая Светлана

Канун Крещения — Сочельник наступает,
Так пусть душа твоя от радости искрит.
Вода сегодня славной силой обладает,
И пусть она от всех болезней исцелит.

Ты лишь поверь в ее целительные свойства,
Тогда поможет от недугов всех вода.

Она избавит от тревог и беспокойства,
И прочь уйдут любые горе и беда.

Я с наступающим Крещеньем поздравляю!
Желаю вере даже крепче камня стать.
Молитву тихо в светлый праздник прочитаю,
Чтоб постарался Бог тебе чудес прислать.

Автор: Сазонова Евгения

Скоро наступит сочельник крещенский,

Ты предстоящий обряд соверши.
Мира тебе на просторах вселенских,
Радости и очищенья души.

Вместе с водой унесутся печали,
Станет светлее и ярче твой путь.
От всего сердца тебе я желаю
В счастье бескрайнем и чистом тонуть.

Автор: Кристина Зайцева

Пусть чудесный наступающий праздник подарит завидное здоровье — невероятно крепкое, как звенящий крещенский мороз, незамутненную яркую радость — искрящуюся, как иней в жизнеутверждающих солнечных лучах, и чистое счастье — возвышенное, как зимнее небо!

Автор: Александра Шукарнова

В канун Крещения земля белым-бела,
Сверкающим укрыта покрывалом,
Старайся делать добрые дела,
Терпимей становись мало-помалу,

Почувствуй сил божественных прилив,
Бесстрашно в прорубь с верою ныряя,

Молитвой силу духа укрепив.
С Крещением грядущим поздравляю!

Автор: Кулдошина Наталья

С наступающим Крещением! В светлый праздник обязательно умойся святой водой и почувствуй, как все тревоги улетают прочь. Пусть вера помогает шагать по жизни уверенно и легко, достигать высот и радоваться успехам, разделять с близкими моменты беспечного счастья и быть довольным человеком!

Автор: Сазонова Евгения

Источник: pozdrav.a-angel.ru

19 января 2021 Крещение Господне поздравления стихи
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