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Церковные праздники в феврале 2021

11:50 19.01.2021 Фото: pixabay.com
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Сретение Господне верующие будут праздновать 15 февраля.

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В феврале немало православных праздников
Сюжет: Православные обряды
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Воздвижение Креста Господня: Что за праздник и каковы его обычаиЦерковные праздники в феврале 2021Ещё 691 новостей

Православные и церковные праздники в феврале 2021 года
1 февраля
День интронизации Св.Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла (12 лет)
 пн
4 февраля
День Святого апостола Тимофея
 чт
7 февраля
День иконы Божией Матери «Утоли моя печали»
 вс
13 февраля
Бессребренники мученики Кир и Иоанн и с ними мученицы Афанасия и дочери ее: Феодотия, Феоктиста и Евдоксия
 сб
14 февраля
Неделя о Закхее-мытаре
 вс
15 февраля
Сретение Господне
 пн
20 февраля
День Святого Парфения
 сб
21 февраля
Неделя о мытаре и фарисее
 вс
22 февраля
Седмица мытаря и фарисея (продлится по 28 февраля)
 пн
25 февраля
День тезоименитства Св.Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла
 чт
27 февраля
День Святого равноапостольного Кирилла (Словенского)
 сб
28 февраля
День Виленской иконы Божией Матери
Неделя о блудном сыне
Окончание седмицы мытаря и фарисея

Источник: calendarina.ru

2021 День иконы Божией Матери «Утоли моя печали» православие праздники Сретение Господне февраль христианство
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