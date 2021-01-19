Православные и церковные праздники в феврале 2021 года

День интронизации Св.Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла (12 лет) пн

День Святого апостола Тимофея чт

День иконы Божией Матери «Утоли моя печали» вс

Бессребренники мученики Кир и Иоанн и с ними мученицы Афанасия и дочери ее: Феодотия, Феоктиста и Евдоксия сб

Неделя о Закхее-мытаре вс

Сретение Господне пн

День Святого Парфения сб

Неделя о мытаре и фарисее вс

Седмица мытаря и фарисея (продлится по 28 февраля) пн

День тезоименитства Св.Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла чт

День Святого равноапостольного Кирилла (Словенского) сб