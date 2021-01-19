Сюжет: Православные обряды
|
Православные и церковные праздники в феврале 2021 года
|
|1 февраля
|
День интронизации Св.Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла (12 лет)
|пн
|
|4 февраля
|
День Святого апостола Тимофея
|чт
|
|7 февраля
|
День иконы Божией Матери «Утоли моя печали»
|вс
|
|13 февраля
|
Бессребренники мученики Кир и Иоанн и с ними мученицы Афанасия и дочери ее: Феодотия, Феоктиста и Евдоксия
|сб
|
|14 февраля
|
Неделя о Закхее-мытаре
|вс
|
|15 февраля
|
Сретение Господне
|пн
|
|20 февраля
|
День Святого Парфения
|сб
|
|21 февраля
|
Неделя о мытаре и фарисее
|вс
|
|22 февраля
|
Седмица мытаря и фарисея (продлится по 28 февраля)
|пн
|
|25 февраля
|
День тезоименитства Св.Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла
|чт
|
|27 февраля
|
День Святого равноапостольного Кирилла (Словенского)
|сб
|
|28 февраля
|
День Виленской иконы Божией Матери
Неделя о блудном сыне
Окончание седмицы мытаря и фарисея
Источник: calendarina.ru