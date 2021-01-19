Поздравления с Крещением 2021 в светлых коротких смс и стихах

Короткие поздравления с Крещением
Вас с Крещеньем поздравляю,
Счастья и добра желаю,
А еще удач с любовью.
Пусть всегда во всём везет
Вам на сотню лет вперед.
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На Крещение Господне
Пусть мечты сбываются,
Каплями святой воды
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С Крещением! Пусть вода омоет тело от болезней, голову — от плохих мыслей, а душу — от грусти. Здоровья, Божьей благодати, радости и добра!
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С Крещением Господним поздравляю
И ангелов хранителей желаю.
Пусть светится от радости душа,
Пусть будет жизнь светла и хороша!
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С Крещением Господним поздравляю
И благодати дому я желаю,
Пусть прочь уходят беды и ненастья,
А остается мир в душе, тепло и счастье!
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Пусть крещенские морозы
Жар души не охладят,
Благодатью наградят.
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С Крещением Господним!
С большим днем и святым.
Пусть сердце будет теплым.
Здоровья, веры, сил!
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В день Крещения святого
Вам желаю чистоты
В мыслях, сердце и поступках,
Сбудутся пускай мечты.
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С Крещением вас поздравляю,
Благословения желаю!
И пусть крещенская водица
Чтобы очиститься, напиться,
И в счастье жить весь этот год.
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С праздником Крещения!
Счастья и здоровья!
Пусть уйдут сомнения,
Будет всё в жизни ровно!
И улыбки на устах!
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Вот Крещение пришло —
Сверху чудо снизошло.
К святой тайне прикоснись
И в водичку окунись,
Чтоб грехи скорее смыть
***
С Крещением Господним поздравляю,
Большого счастья в этот день желаю,
Любви, тепла, доверия и веры.
Пусть к лучшему лишь будут перемены.
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С Крещеньем Господним я Вас поздравляю.
Чтоб радость в душе ярким цветом цвела,
А жизнь чтоб счастливой, спокойной была!
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Пусть крещенская вода
Смоет беды навсегда,
Чтоб царили в вашем доме
Только мир и благодать.
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С Крещением я поздравляю,
Здоровья тебе я желаю,
Пусть беды смоет вода,
И будет спокойна душа!
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Пусть в день Крещения все ангелы услышат,
Молитву, что тихо сердце говорит.
Наполнит дом, убережет от плача.
Подарит тихо всем улыбки,
Водою смоет грустные ошибки.
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Окунись-ка в прорубь бойко,
Смой грехи и негатив.
Поздравляю я с Крещением,
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С Крещением Господним всю Вашу семью,
Никогда пусть не коснется Вас ненастье,
Пускай печали, беды, горечи уйдут,
Душа наполнится огромным, светлым счастьем.
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В день Крещения Господня
Пусть Господь очистит души,
Даст надежду и покой.
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С Крещением Господнем!
Всех с праздником светлым!
Пусть будет тепло на душе и легко!
Очистите тело водою заветной,
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Пусть Господь всем помогает,
От недугов охраняет.
В семьях пусть царит добро,
Будет радостно, светло.
Поздравляем всех с Крещеньем!
И желаем настроенья!
Источник: pozdravok.ru