Поздравления с Крещением 2021 в светлых коротких смс и стихах

Праздник Крещения — одно из самых значимых событий в православной религии.

С Крещением Господним - 19 января 2021 года

Короткие поздравления с Крещением

Вас с Крещеньем поздравляю,

Счастья и добра желаю,



Богатырского здоровья,А еще удач с любовью.Пусть всегда во всём везетВам на сотню лет вперед.

***

На Крещение Господне

Пусть мечты сбываются,

Каплями святой воды



Все грехи смываются.

***

С Крещением! Пусть вода омоет тело от болезней, голову — от плохих мыслей, а душу — от грусти. Здоровья, Божьей благодати, радости и добра!

***

С Крещением Господним поздравляю

И ангелов хранителей желаю.

Пусть светится от радости душа,

Пусть будет жизнь светла и хороша!

***

С Крещением Господним поздравляю

И благодати дому я желаю,

Пусть прочь уходят беды и ненастья,

А остается мир в душе, тепло и счастье!

***

Пусть крещенские морозы

Жар души не охладят,



А святой воды потокиБлагодатью наградят.

***

С Крещением Господним!

С большим днем и святым.

Пусть сердце будет теплым.

Здоровья, веры, сил!

***

В день Крещения святого

Вам желаю чистоты

В мыслях, сердце и поступках,

Сбудутся пускай мечты.

***

С Крещением вас поздравляю,

Благословения желаю!

И пусть крещенская водица



Спасает вас от всех невзгод.Чтобы очиститься, напиться,И в счастье жить весь этот год.

***

С праздником Крещения!

Счастья и здоровья!

Пусть уйдут сомнения,

Будет всё в жизни ровно!



Света божьего в глазах,И улыбки на устах!

***

Вот Крещение пришло —

Сверху чудо снизошло.

К святой тайне прикоснись

И в водичку окунись,

Чтоб грехи скорее смыть



И здоровым самым быть!

***

С Крещением Господним поздравляю,

Большого счастья в этот день желаю,

Любви, тепла, доверия и веры.

Пусть к лучшему лишь будут перемены.

***

С Крещеньем Господним я Вас поздравляю.



Любви, благодати Вам в доме желаю,Чтоб радость в душе ярким цветом цвела,А жизнь чтоб счастливой, спокойной была!

***

Пусть крещенская вода

Смоет беды навсегда,

Чтоб царили в вашем доме

Только мир и благодать.

***

С Крещением я поздравляю,

Здоровья тебе я желаю,

Пусть беды смоет вода,

И будет спокойна душа!

***

Пусть в день Крещения все ангелы услышат,

Молитву, что тихо сердце говорит.



Пусть в чудный день здоровье и удача,Наполнит дом, убережет от плача.Подарит тихо всем улыбки,Водою смоет грустные ошибки.

***

Окунись-ка в прорубь бойко,

Смой грехи и негатив.

Поздравляю я с Крещением,



Шлю вам только позитив.

***

С Крещением Господним всю Вашу семью,

Никогда пусть не коснется Вас ненастье,

Пускай печали, беды, горечи уйдут,

Душа наполнится огромным, светлым счастьем.

***

В день Крещения Господня



Освященною водойПусть Господь очистит души,Даст надежду и покой.

***

С Крещением Господнем!

Всех с праздником светлым!

Пусть будет тепло на душе и легко!

Очистите тело водою заветной,



И в сердце пусть с вами пребудет добро!

***

Пусть Господь всем помогает,

От недугов охраняет.

В семьях пусть царит добро,

Будет радостно, светло.

Поздравляем всех с Крещеньем!

И желаем настроенья!

Источник: pozdravok.ru