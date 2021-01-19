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Поздравления с Крещением 2021 в светлых коротких смс и стихах

04:00 19.01.2021 Фото: pozdravok.ru
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Праздник Крещения — одно из самых значимых событий в православной религии.

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С Крещением Господним - 19 января 2021 года
Сюжет: Православные обряды
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Короткие поздравления с Крещением

Вас с Крещеньем поздравляю,
Счастья и добра желаю,

Богатырского здоровья,
А еще удач с любовью.
Пусть всегда во всём везет
Вам на сотню лет вперед.

***

На Крещение Господне
Пусть мечты сбываются,
Каплями святой воды

Все грехи смываются.

***

С Крещением! Пусть вода омоет тело от болезней, голову — от плохих мыслей, а душу — от грусти. Здоровья, Божьей благодати, радости и добра!

***

С Крещением Господним поздравляю
И ангелов хранителей желаю.
Пусть светится от радости душа,
Пусть будет жизнь светла и хороша!

***

С Крещением Господним поздравляю
И благодати дому я желаю,
Пусть прочь уходят беды и ненастья,
А остается мир в душе, тепло и счастье!

***

Пусть крещенские морозы
Жар души не охладят,

А святой воды потоки
Благодатью наградят.

***

С Крещением Господним!
С большим днем и святым.
Пусть сердце будет теплым.
Здоровья, веры, сил!

***

В день Крещения святого
Вам желаю чистоты
В мыслях, сердце и поступках,
Сбудутся пускай мечты.

***

С Крещением вас поздравляю,
Благословения желаю!
И пусть крещенская водица

Спасает вас от всех невзгод.
Чтобы очиститься, напиться,
И в счастье жить весь этот год.

***

С праздником Крещения!
Счастья и здоровья!
Пусть уйдут сомнения,
Будет всё в жизни ровно!

Света божьего в глазах,
И улыбки на устах!

***

Вот Крещение пришло —
Сверху чудо снизошло.
К святой тайне прикоснись
И в водичку окунись,
Чтоб грехи скорее смыть

И здоровым самым быть!

***

С Крещением Господним поздравляю,
Большого счастья в этот день желаю,
Любви, тепла, доверия и веры.
Пусть к лучшему лишь будут перемены.

***

С Крещеньем Господним я Вас поздравляю.

Любви, благодати Вам в доме желаю,
Чтоб радость в душе ярким цветом цвела,
А жизнь чтоб счастливой, спокойной была!

***

Пусть крещенская вода
Смоет беды навсегда,
Чтоб царили в вашем доме
Только мир и благодать.

***

С Крещением я поздравляю,
Здоровья тебе я желаю,
Пусть беды смоет вода,
И будет спокойна душа!

***

Пусть в день Крещения все ангелы услышат,
Молитву, что тихо сердце говорит.

Пусть в чудный день здоровье и удача,
Наполнит дом, убережет от плача.
Подарит тихо всем улыбки,
Водою смоет грустные ошибки.

***

Окунись-ка в прорубь бойко,
Смой грехи и негатив.
Поздравляю я с Крещением,

Шлю вам только позитив.

***

С Крещением Господним всю Вашу семью,
Никогда пусть не коснется Вас ненастье,
Пускай печали, беды, горечи уйдут,
Душа наполнится огромным, светлым счастьем.

***

В день Крещения Господня

Освященною водой
Пусть Господь очистит души,
Даст надежду и покой.

***

С Крещением Господнем!
Всех с праздником светлым!
Пусть будет тепло на душе и легко!
Очистите тело водою заветной,

И в сердце пусть с вами пребудет добро!

***

Пусть Господь всем помогает,
От недугов охраняет.
В семьях пусть царит добро,
Будет радостно, светло.
Поздравляем всех с Крещеньем!
И желаем настроенья!

Источник: pozdravok.ru

19 января 2021 крещение поздравления стихи
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