Обряд на крепкую любовь и исполнение желания на Крещение Господне 2021

Даже если вы не имеете возможности принять участие в крестном ходе или боитесь искупаться в ледяной крещенской воде, вы можете и дома провести несколько простых ритуалов, помогающих очиститься от грехов и избавиться от телесных недугов.

Почти все ритуалы и обряды на Крещение Господне связаны с водой, ведь в этот день она обладает особой чудодейственной силой

Почти все ритуалы и обряды на Крещение Господне связаны с водой, ведь в этот день она обладает особой чудодейственной силой. Главные ритуалы праздника — крестный ход на реку Иордан, в котором принимают участие тысячи паломников с разных стран мира, и обряд освящения воды в церкви. Но, даже если вы не имеете возможности принять участие в крестном ходе или боитесь искупаться в ледяной крещенской воде, вы можете и дома провести несколько простых ритуалов, помогающих очиститься от грехов и избавиться от телесных недугов.

Ритуал на физическое здоровье и обретение душевного равновесия

Наберите полную ванну горячей воды. В нее добавьте немного освященной в церкви воды. Опустите в воду свой крестильный крестик. Лягте в ванну так, чтобы вода покрывала все тело. Спокойно полежите 10-15 минут. Не вытирайтесь после принятия ванны полотенцем, пусть вода высохнет сама. Лучше всего проводить этот ритуал в ночь с 18 на 19 декабря или в первый день Крещения Господня.

Ритуал на исполнение желания

Вечером в крещенский сочельник налейте в чашку немного святой воды и бросьте в нее монету серебряного цвета. Поставьте чашку так, чтобы на нее падал лунный свет. Загадайте сокровенное желание, произнесите его шепотом три раза. Утром выйдете на улицу и вылейте воду. Монету спрячьте в укромном месте, о котором будете знать только вы. Этот ритуал наиболее силен, когда Крещение выпадает на полнолуние.

Этот обряд можно провести и немного по-другому. В крещенскую ночь налейте в чашку святую воду. Когда по воде пойдет легкая рябь, выйдите на улицу и, глядя на небо, мысленно проговорите три раза свое желание. Просите искренне, не желайте никому ничего плохого, иначе неприятностей вам не миновать! Святую воду утром поставьте под иконку, она может там стоять даже до следующего Крещения. Если вода в чашке остается неподвижной — загадывать желание не имеет никакого смысла, оно не исполнится.

Крещенские свадебные ритуалы

В старину считалось, что если помолвка состоялась на Крещение, молодых ждет долгая и счастливая жизнь.

Смотрины невесты

В ночь на Крещение родители невесты и жениха встречаются в церкви. Там и происходят смотрины невесты. Если все проходит благополучно — родные договариваются о помолвке и дне свадьбы.

Обряд на крепкую любовь

На Крещение Господне парень и девушка, которые хотели пожениться, должны вместе окунуться в проруби и освятить воду в церкви. Это гарантирует, что их чувства всегда будут крепкими и сильными. Этот же обряд могут провести семейные пары, желающие вдохнуть в свои отношения новую жизнь.

Источник: pozdrav.a-angel.ru