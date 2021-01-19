Крещение 2021 приметы, традиции и обряды: Искренние слова для близких на праздник Богоявления 19 января

Для науки остается загадкой тот факт, что крещенская вода не портится, не имеет запаха и может храниться в течение года и дольше.

В ночь с 18 на 19 января православные отмечают Крещение Господне

В ночь с 18 на 19 января православные отмечают Крещение Господне (Святое Богоявление). Что нужно делать на Крещение? Как правильно отмечать праздник? Какие обряды необходимо совершить? На какие приметы необходимо обратить внимание? Как поздравить родных и близких?

Крещение - один из главных христианских праздников. Праздником Крещения заканчиваются Рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 19 января. Праздник начинается вечером 18 января когда все православные отмечают Крещенский Сочельник. Праздник этот установлен в память Крещения Господа Иисуса Христа в реке Иордан, когда ему было 30 лет. Из Евангелия известно, что Иоанн Креститель, призывая народ к покаянию, крестил людей в водах Иордана. Спаситель, будучи безгрешен изначально, не имел нужды в Иоанновом Крещении покаяния, но по смирению Своему принял Крещение водою, освятив при этом Собою водное естество. Праздник Крещения также называется праздником Богоявления, потому, что при Крещении Господа явилась миру Пресвятая Троица: «Бог Отец глаголал с небес о Сыне, Сын крестился от святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя».

Крещение Господне. Святое Богоявление

Накануне Крещения, 18 января, верующие постятся - ничего не едят до вечера, а вечером отмечают второй Святой Вечер или "Голодную кутю". На ужин подают постные блюда - жареную рыбу, вареники с капустой, гречневые блины на масле, кутю и узвар. Вся семья, как и перед Рождеством собирается за столом, к которому подаются лишь постные кушанья, из риса, меда и изюма готовится кутья (сочиво). В этот вечер, вернувшись из церкви с молебна, люди ставили мелом или копотью свечи кресты над всеми окнами и дверями. После ужина все ложки собирают в одну миску, а сверху кладут хлеб - "чтобы хлеб родился". Этими же ложками девушки гадали: выходили на порог и стучали ими, пока где-то не залает пес - в эту же сторону девушка и замуж пойдет.

Главная традиция праздника Крещения Господня - освящение воды.

Утром 19 января святят воду - или в церкви, или, где это возможно, возле озера, реки или ручья. Считается, что на Крещение, с полуночи до полуночи, вода приобретает целебные свойства и сохраняет их на протяжении года. Ее дают пить тяжелобольным, ею освящают храмы, дома и животных. Для науки остается загадкой тот факт, что крещенская вода не портится, не имеет запаха и может храниться в течение года и дольше. В старину, накануне Йордана, во льду вырубали большой крест ("йордан") и устанавливали его вертикально рядом с лункой. Ледяной крест украшали барвинком и ветвями сосны или обливали свекольным квасом, от чего он становился красным.

Вода освящается в источниках, а там, где такой возможности нет - во дворе храма. Освящая воду, священник опускает крест в специальную крещенскую прорубь, называемую «иорданью», освященная вода именуется «великой агиасмой», то есть великой святыней. Считается, что крещенская вода обладает такой же чудодейственной силой, как и воды Иордана, в которые входил Иисус Христос. В день Крещения, после молебна, в проруби купаются больные - чтобы излечиться от болезни, а наряжавшиеся в маски под Новый год - чтобы очиститься от греха. В день праздника и в день Крещенского сочельника совершается Великое водоосвящение. Во дворах храмов тянутся длинные очереди за святой водой. Если человек по каким-либо серьезным причинам не может пойти на службу он может прибегнуть к целительной силе простой воды, взятой из обычного водоема в крещенскую ночь. Считается, что крещенская вода набирает особую силу и целебность. Крещенской водой лечат раны, окропляют каждый уголок своего жилья - в доме будет порядок и покой. До наших дней сохранилась традиция окунаться на Крещение в проруби - тот, кто отваживался на это, верил, что целебная крещенская вода даст ему здоровья на целый год. И сегодня находятся смельчаки, которые даже в сильный мороз прыгают в ледяную воду. Всем желающим присоединиться к ним следует помнить, что окунаться в крещенской проруби нужно, не стремясь «совершить подвиг», а помня о религиозном смысле этого действия - лучше всего перед этим взять благословение у священника. Также нужно знать, что омовение в крещенской воде не очищает от всех грехов «автоматически». После празднования Крещения начинается новый свадебный сезон, который продолжается до Великого поста. В старину это было время веселья и досуга. Молодежь собиралась на вечерницы, семьи устраивали складчины и ходили друг к другу в гости.

Крещенская святая вода

В Богоявление крещенскую воду можно пить целый день. Но потом ее следует употреблять натощак либо по особой необходимости (например, при внезапной болезни). Кроме того, в день праздника мы кропим святой водой все жилище, включая и отхожие места, и те помещения, где живут наши домашние любимцы. Можно окропить и офис, и место учебы, и автомобиль. А если вы видите, что воды стало не так много, как хотелось бы, - можно разбавить ее простой чистой водой, и вся она будет так же полна благодати, как и раньше, и так же не испортится. Поэтому вовсе не стоит надрываться, унося из храма в этот день канистру на десяток-другой литров. Достаточно взять небольшую бутылку - и воды хватит до следующего Крещения вам и вашим близким. Но и чудесное сохранение крещенской воды не гарантировано человеку, который не будет относиться к ней благоговейно. Лучше перелить воду из пластиковой посуды в стеклянную, и хранить ее рядом с иконами. Также и пить эту воду следует с молитвой, чтобы этот дар Господень был нам во здравие души и тела. Крещенская вода может годами стоять и не портиться.

Гадание на Крещение

В крещенский вечер девушка должна выйти из дома и пойти по улице. Если она встретить на своем пути первого молодого и симпатичного мужчину, велика вероятность, что в этом году она выйдет замуж. Если прохожий будет старым, то замужество еще не скоро. На Крещение кроме традиционных новогодних и рождественских гаданий, издревле практиковали особое гадание - с кутьей. Суть его состояла в том, что гадальщицы, захватив в чашку горячей кутьи и скрыв ее под фартуком или платком, бежали на улицу и первому попавшемуся мужчине швыряли в лицо кутьей, спрашивая его имя. Еще более оригинален другой вид специального крещенского гадания: в сочельник, после заката солнца, девушки нагишом выходили на улицу, «пололи» снег, кидали его через плечо и затем слушали - в которой стороне послышится что-нибудь, в ту сторону и замуж выдадут.

Крещенские приметы

♦ Если на Крещение деревья покрыты инеем, весной сеять озимую пшеницу нужно в тот же день недели - урожай будет богатым.

♦ Если на Крещение идет лопатой снег - к хорошему урожаю.

♦ Если на Крещение ясно и холодно - к неурожаю, засушливому лету.

♦ Если на Крещение звездная ночь - будет хороший урожай орехов и ягод.

♦ Если на Крещение видно много рыбы - будут пчелы хорошо роиться.

♦ Если после Крещения на небе полный месяц - весной возможен паводок.

♦ Если собаки много лают - к большому количеству зверья и дичи в лесу.

♦ Чтобы узнать, насколько теплым будет остаток зимы, в ночь Сочельника перед Крещением надо просто посмотреть на небо. Если звезды светят ярко, то лето будет сухим и жарким, а весна начнется рано. Более того, осень также будет теплой и затяжной. Также яркие звезды на небе в Крещение говорят о том, что год будет спокойным, без политических или экономических сотрясений.

♦ Если в ночь Крещения будет полнолуние, то весной надо опасаться сильного разлива рек.

♦ Не очень хорошо, если на Крещение тепло: приметы говорят о том, что в наступившем году будут проблемы со здоровье. Наоборот, если на Крещение много снега - это к крепкому здоровью.

♦ Если в Крещение вы услышите лай собак - это сулит хорошее финансовое состояние в наступившем году. Считается, что собаки зовут на охоту, которая сулит отличную добычу.

Поздравления на Крещение Господне

♦ Пусть морозы на крещенье Принесут благословенье, Теплоту, уют, Ваш дом - Пусть наполнится добром Мысли, чувства и сердца. Соберется пусть родня. Пусть нагрянет в дом веселье В этот праздник на Крещенье.

♦ Пусть крещенские морозы Унесут беду и слезы И добавят в жизнь веселья, Счастья, радости, везенья! Будьте к празднику готовы - Очень веселы, здоровы, Чтобы в проруби купаться И здоровеньким остаться!

♦ Пускай в Крещенские морозы Печали ваши прочь уйдут. Пусть лишь от счастья будут слезы, Благие вести пусть придут. Хочу, чтоб чаще вы смеялись И не грустили никогда! Чтобы любовью восхищались, И были счастливы всегда!

♦ Для народа на Крещенье Наступает обновленье. Прыгнул в прорубь с головой – Жизнь становится иной. А потом шагнешь на лед, Повернешься на восход. Руки в верх поднимешь смело, Чтоб душа твоя запела.

♦ Хочу в Крещенья праздник пожелать, Стихов побольше, меньше в жизни прозы, Пусть будет жизнь такой, чтоб не страдать, Любовь - сильней крещенского мороза. Надежды, красоты и доброты, И, безусловно, море позитива, Стремиться к высоте своей мечты Под жизненные вечные мотивы.

♦ Со Святым Богоявленьем Поздравляю вас, друзья! Вы откиньте все сомненья, Будьте счастливы, любя! Разной нечести не бойтесь, И святой водой умойтесь! Погадайте на любовь... Праздник к нам приходит вновь!

♦ С Крещением Вас спешу поздравить И пожелать Вам чистоты Всех помыслов и всех стремлений, Здоровья, счастья и любви! Пусть Ангелы Вас охраняют И стерегут Ваш крепкий сон Пусть горя близкие не знают И будет рядышком Господь!

♦ В светлый день Господнего Крещенья Вам желаю всех земных щедрот. Пусть души и тела очищенье В этот день к Вам с неба снизойдет. Благ земных и Божьей благодати Пожелать я Вам хочу сейчас. Пусть все будет вовремя и кстати, Пусть Господь оберегает Вас. Пусть все в жизни Вам легко дается, И пускай крещенская вода, Что сегодня отовсюду льется, Смоет все плохое навсегда!

♦ Пусть святая вода Грех ваш смоет любой, Пусть любая беда Обойдет стороной. Пусть откроется вам, Чистый свет и любовь, И души вашей храм Возрождается вновь.

♦ С днем Крещения Господня Поздравляю вас сегодня! Дом пускай не оскудеет, Мир для вас станет добрее. Помощь будет пусть заметной, Счастье ваше не померкнет. Любовь близких и поддержка Пусть с годами станут крепче!

Источник: stuki-druki.com