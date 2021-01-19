Список всех купелей на 19 января 2021 Крещение Господне в Новосибирске и Новосибирской области

В 2021 году в палатках для обогрева пришлось сократить количество мест до 8-10 человек. Также доступ к купелям перекрыт для желающих сфотографировать купающихся, а также определено расстояние, на котором можно будет находиться. Всего 24 официально разрешенных проруби.

Купание в купели в 2021 году проходит о особым правилам

В 2021 году купание на Крещение Господне происходит несколько особенно. Так, всего в Новосибирской области в этом году открыты 24 проруби. Но в Бенрдске принято решение не открывать купели. Самое ближайщее место для купания - это Искитимский район, где прорубей целых 3.

Все места для купания располагаются на водоемах с пологими, широкими берегами, чтобы как можно больше людей находились на берегу. Майну оборудуют на водоёме только со слабым водотоком, недалеко от берега (на водоёмах со слабым течением толщина льда больше, в случае разрушения льда берег будет располагаться поблизости). Рекомендуемая глубина майны 1-1,2 метра, толщина льда - не менее 25 сантиметров, вокруг не должно быть промоин, спусков теплой воды.

При этом в 2021 году в палатках для обогрева пришлось сократить количество мест до 8-10 человек. Также доступ к купелям перекрыт для желающих сфотографировать купающихся, а также определено расстояние, на котором можно будет находиться.

За соблюдением мер безопасности в местах крещенских купаний будут следить инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам, сотрудники полиции, аварийно-спасательных служб, специалисты районных администраций и медики. В общей сложности к работе на территории региона будет задействовано 305 человек и 119 единиц техники.