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Где поставить вакцину от коронавируса в Бердске в январе 2021, рассказала главврач Дробинская

15:07 20.01.2021, Алина Бурова Фото: pexels.com
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Не смотря на то, что вы проходите вакцинацию двумя компонентами, каждую через 21 день, в этой ситуации обязательно соблюдение всех санитарных правил.

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Как рассказала на оперативном штабе со СМИ главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская

Назвала пункты вакцинации в ЦГБ Бердка главврач Алла Дробинская сегодня, 20 января. Всего в Бердске будут 2 прививочных кабинета. Кабинет вакцинации от COVID-19 расположен по адресу: г. Бердск, ул. Пушкина, д.172.

- Для вакцинирования при себе нужно иметь паспорт, прививочный сертификат и СНИЛС. Не смотря на то, что вы проходите вакцинацию двумя компонентами, каждую через 21 день, в этой ситуации обязательно соблюдение всех санитарных правил - обработка рук, ношение медицинской маски, соблюдение дистанции, - отметила Алла Дробинская.

Кроме того, нужно заполнить соглашение о вакцинировании, анкету.

 вакцина вакцина от ковида вакцинация коронавирус Алла Дробинская
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