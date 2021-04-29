Трижды переболел коронавирусом мэр Кольцова. Последний раз после прививки

Мэр Кольцово Николай Красников переболел ковидом после вакцинации «ЭпиВакКороной» третий раз. Стоит напомнить, что Именно в наукограде Кольцово находится Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», разработавший эту вакцину.
Первый раз он заразился в феврале 2020-го, второй - в апреле того же года. Перез новым 2021 годом Красников поставил прививку от коронавируса «ЭпиВакКороной». В апреле же 2021-го стало известно, что 66-летний мэр Кольцово снова заболел.
«Любая вакцина не защищает на 100%. Но она дает возможность организму, если он встречается с серьезной дозой вируса, переработать его спокойно, что и продемонстрировал мой спортивный организм. У мен не было ничего, кроме слегка повышенной температуры», - цитирует Красникова "Новая Сибирь".
Как рассказал Николай Григорьевич он ощущал легкую простуду и, может, не узнал бы коронавирусе. Однако он трижды сдавал тесты, которые оказались положительными.
В настоящее время мэр выздоравливает и ждет повторного результата теста.