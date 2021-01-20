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Умер бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Борис Пастухов

11:31 20.01.2021 Фото: commons.wikimedia.org
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Борис Пастухов занимал пост первого секретаря ЦК ВЛКСМ в 1977—1982 годах. После работы в комсомоле он занял должность председателя Госкомитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.

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Умер бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Борис Пастухов
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Умер бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Борис ПастуховУмер единственный сын академика Сахарова ДмитрийЕщё 656 новостей

Первый секретарь ЦК ВЛКСМ, дипломат и депутат Госдумы третьего и четвертого созывов Борис Пастухов умер на 88-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС Виктор Мишин, который сменил его на должности лидера комсомола в 1982 году.
«Борис Пастухов ушел. Он был замечательным человеком», — сказал Мишин.

Собеседник агентства не стал уточнять причину смерти.

Борис Пастухов занимал пост первого секретаря ЦК ВЛКСМ в 1977—1982 годах. После работы в комсомоле он занял должность председателя Госкомитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.

Затем перешел на дипломатическую службу: посол СССР в Дании, в Афганистане, заместитель, первый заместитель министра иностранных дел России, министр РФ по делам СНГ. Избирался депутатом Госдумы РФ третьего и четвертого созывов.

Источник: ТАСС

секретарь скончался чиновник Борис Пастухов
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