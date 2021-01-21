Какой сегодня церковный праздник? Зачем по традициям нужно пить крепкие напитки 21 января 2021 года

В этот день принято угощать кума с кумой.

Емельян зимний обещает скорую смену погоды

Дата по старому стилю: 8 января.

Этот день получил свое название в память о преподобном епископе Емилиане Кизическом, жившем в 9 веке.

Если накануне, на Ивана-бражника, «запивали» счастье девушек, которых против их воли выдавали замуж, то на Емелю наступал черед парней. Родительское решение о браке не всегда совпадало с желанием жениха, но считалось, что если «залить» супружество крепкими напитками, то ненавистный союз скорее придет к тому, что называется «стерпится — слюбится».

В этот день принято угощать кума с кумой. Считалось, что это приносит здоровье детям. Приходя к званому обеду, кум и кума приносили с собой подарок — брусок мыла и полотенце. При первом же купании ребенка его следовало мыть этим мылом и обтирать этим полотенцем, приговаривая: «С гуся вода, с моего дитятка худоба!».

Кроме того, существовал обычай рассказывать сказки, небылицы, интересные истории. Для этого вся семья вечером собиралась в доме. Отсюда и известная поговорка: «Мели, Емеля, твоя неделя!».

Емельян, как и Иван-бражник, носит прозвище Перезимник, что означает поворот зимы к весне и обещает скорую смену погоды. В то же время Емельян — это и «накрути буран». Метель в этот день считалась обычным явлением, однако подмечали направление ветра. Если дует с юга — значит, лето будет богатым на грозы.

Именины в этот день

Василий, Василиса, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Доминика, Евгений, Емельян, Иван, Илья, Михаил, Пафнутий, Юлиан

Источник: calend.ru