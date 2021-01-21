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Когда будет прощенное воскресенье в 2021 году?

19:20 21.01.2021 Фото: pixabay.com
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Прощёное воскресенье, которое можно назвать днём напоминания о самом главном действии спасения человеческой души – о прощении.

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Прощёное воскресенье – последний день Сырной седмицы (недели), по-народному — Масленицы
Сюжет: Православные обряды
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В 2021 году Прощёное воскресенье отмечается в воскресенье 14 марта 2021 года

Дата Прощёного воскресенья зависит от дня Пасхи. В 2021 году Пасха празднуется в воскресенье, 2 мая 2021 года. От этой даты отсчитываем 49 дней (7 недель) и получаем 14 марта 2021 года – дата Прощёного воскресенья в 2021 году

Перед началом Великого поста в Церковном календаре наступает православное Прощёное воскресенье, которое можно назвать днём напоминания о самом главном действии спасения человеческой души – о прощении. Люди должны оставить свои обиды, какие бы сильными они ни были и попросить прощения друг у друга.

Источник: konsulmir.com

14 марта 2021 когда Масленица обида Пасха прощенное воскресенье
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