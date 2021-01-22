Какой сегодня церковный праздник? Полный православный календарь на 2021 год

Жизнь православного христианина размерена календарем, в котором каждый день посвящен тому или иному празднику, святому, событию церковной или Священной истории

Жизнь православного христианина размерена календарем, в котором каждый день посвящен тому или иному празднику, святому, событию церковной или Священной истории. Перед вами - православный календарь важнейших праздников на 2021 год.

Церковные православные праздники разделяют на великие, средние и малые. Великие же, в свою очередь, также подразделяются на три группы. Во-первых, это Святая Пасха, праздник праздников для всех христиан всего мира; Пасха, показывающая нам, что Христос воистину воскрес, явив тем самым непреложное торжество Православия. Во-вторых и в-третьих, это праздники двунадесятые, непереходящие и переходящие.

Двунадесятые праздники - это годичный цикл из 12-ти («двунадесять») торжеств, часть из которых всегда отмечают в одни и те же даты (непереходящие), а другая часть - зависят от дня празднования Пасхи.

По иной классификации эти праздники делятся на Господские и Богородичные.

КАЛЕНДАРЬ ВЕЛИКИХ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ В 2021 ГОДУ

7 января Рождество Христово. Двунадесятый непереходящий праздник

14 января Обрезание Господне

19 января Крещение Господне. Двунадесятый непереходящий праздник

15 февраля Сретение Господне. Двунадесятый непереходящий праздник

25 апреля Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье. Воскресенье перед Пасхой. Двунадесятый переходящий праздник

7 апреля Благовещение Пресвятой Богородицы. Двунадесятый непереходящий праздник

2 мая Пасха. Светлое Воскресение Христово

10 июня Вознесение Господне. На 40-ый день после Пасхи. Двунадесятый переходящий праздник. Его отмечают всегда в четверг

20 июня День Святой Троицы. Пятидесятница. Двунадесятый переходящий праздник. На 50-ый день после Пасхи

7 июля Рождество Иоанна Предтечи

12 июля Святых первоверховных апостолов Петра и Павла

19 августа Преображение Господне. Двунадесятый непереходящий праздник

28 августа Успение Пресвятой Богородицы

11 сентября Усекновение главы Иоанна Предтечи

21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы. Двунадесятый непереходящий праздник

27 сентября Воздвижение Креста Господня. Двунадесятый непереходящий праздник

14 октября Покров Пресвятой Богородицы

4 декабря Введение во храм Пресвятой Богородицы. Двунадесятый непереходящий праздник

КАЛЕНДАРЬ ПРАВОСЛАВНЫХ ПОСТОВ В 2021 ГОДУ

18 января Крещенский сочельник. Однодневный пост

с 15 марта по 1 мая, Великий пост

с 28 июня по 11 июля Апостольский (Петров) пост

с 14 августа по 27 августа Успенский пост

11 сентября Усекновение главы Иоанна Предтечи. Однодневный пост

27 сентября Воздвижение Креста Господня. Однодневный пост

с 28 ноября 2021 г. по 6 января 2022 г. Рождественский пост

Среда и пятница в течение всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок — однодневный пост.

Сплошные седмицы — недели, в которых нет постов в среду и в пятницу — в 2021 году:

с 7 до 17 января Святки

с 21 февраля по 27 февраля Мытаря и фарисея



с 8 марта по 14 марта Сырная (Масленица)с 2 мая по 8 мая Пасхальная (Светлая)с 20 июня по 26 июня Троицкая

ДНИ ОСОБОГО ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ

Поминовение пострадавших в годину гонений за веру Христову – 7 февраля

Суббота мясопустная – 6 марта

Суббота 2-й седмицы Великого поста – 27 марта

Суббота 3-й седмицы Великого поста – 3 апреля

Суббота 4-й седмицы Великого поста – 10 апреля

Поминовение усопших воинов – 9 мая

Радоница – 11 мая

Суббота Троицкая – 19 июня

Суббота Димитриевская – 6 ноября

КАК ДЕНЬ ПОБЕДЫ

И для примера приведу цитату протоиерея Игоря Фомина, который объясняет, с каким светским праздником можно сравнить двунадесятое торжество.

- День города может быть таким аналогом? Нет. Совершенно непонятный праздник, веселье с поводом, но без причины — без смысла, - считает отец Игорь. - Так же и Новый год, к примеру, — праздник всеми любимый, но пустой: ночью пошуметь, посидеть за богатым столом. Пожалуй, единственный праздник, который можно сравнить с двунадесятыми праздниками — 9 мая. День победы тоже вдохновляет, наставляет, дает жизненные ориентиры. Когда мы слышим само его название «День победы», все внутри отзывается. Подобные чувства возникают в душе верующего, когда он слышит словосочетание «двунадесятые праздники». Когда человек уже здесь, на земле, может соединиться с Богом. Они дают нам надежду, пробуждают в сердцах любовь и укрепляют веру.

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

По преданию, родители Девы Марии Иоаким и Анна были людьми весьма благочестивыми. Жили они в достатке, но не кичились им, а за все благодарили Бога и раздавали милостыню. Одно огорчало Иоакима и Анну - они были бездетны, хоть и в годах. Окружающие судили их: якобы бесплодие - это наказание за какие-то страшные грехи. Как-то раз Иоаким принес дары в храм, но был жестоко высмеян присутствующими. «Как ты можешь, мол, приходить сюда, если ты бесплоден».

Иоаким настолько был огорчен, что ушел в пустыню, где беспрестанно молился и постился. Анна же оставалась в доме и тоже молилась, искренне считая себя виновницей их бездетности.

И когда в сердцах обоих супругов от горя не осталось ни капли гордыни и тщеславия, Господь явил им Свою милость. Ангел Божий явился сначала Анне, а потом и Иоакиму, сказав, что их молитвы услышаны и они родят ребенка, которого будет славить весь мир.

Тропарь праздника:

Рождество Твое, Богородице Дево, /

радость возвести всей вселенней: /

из Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог наш, /



и разрушив клятву, даде благословение, /и упразднив смерть, дарова нам живот вечный.

ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Иерусалим. 326 год от Рождества Христова. В этом году византийская царица Елена, будучи в преклонном возрасте, но абсолютно ясном уме, отправилась в Палестину, чтобы найти место захоронения Креста Господня, на котором он был распят. Стоит ли говорить, что сия реликвия и по сей день имеет величайшую ценность у христиан.

Что любопытно, царице удалось отыскать одного пожилого человека, который указал на некую заваленную мусором пещеру под языческим храмом. Очевидно, спустя 293 года в тех местах люди из уст в уста передавали друг другу историю страшного распятия Христа и чтили его святость. Елена велела раскопать пещеру и обнаружила там три креста, а рядом табличку «Иисус Назорей, Царь Иудейский». Какой из этих крестов - Христов?

Сильна была вера царицы и сопровождающего ее патриарха Макария. Они стали прикладывать эти кресты к болящей женщине, в надежде, что Господь явит чудо исцеления через животворящую силу Своего Креста. Так и произошло. Болящие исцелялись, мертвые воскресали.

Когда от сомнений не осталось и следа, патриарх Макарий трижды поднял (воздвиг) Крест на возвышении, а народ, прознавший о Великом Чуде, кланялся святыне.

Тропарь праздника:

Спаси, Господи, люди Твоя /

и благослови достояние Твое, /

победы православным христианом на сопротивныя даруя /

и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Когда Деве Марии исполнилось 3 года, родители Иоаким и Анна привели ее в Иерусалимский храм. Так они выполнили обет, который дали Богу, молясь о том, чтобы Он дал им ребенка.

Этот день был особенным в жизни маленькой девочки. В доме Иоакима собрались многочисленные родственники, друзья, соседи. Все дружно наблюдали за тем, как родители облачают дитё в нарядные одежды. После вся с песнями и зажженными свечами устремились к храму.

В святой обители трехлетнюю девочку ждали священники во главе с первосвященником. Ребенку предстояло взойти по 15-ти высоким ступеням. По легенде, Мария легко взобралась на них, словно ей помогал сам Господь. К удивлению присутствующих, первосвященник взял малышку за руку и ввел ее самое святое место в храме, так и называемое Святое святых, куда не дозволялось входить никому, кроме первосвященника и только раз в году.

По свидетельству историка Иосифа Флавия, Дева Мария, скорее всего, жила в одном из помещений, предназначенных для благочестивых дев, рукодельничала и молилась Богу. Но в то же время свидетельств, как росла девочка, не осталось. В Евангелии одно из первых упоминаний Богородицы связано с явлением Ей Архангела Гавриила. Но это уже совсем другая история.

Тропарь праздника:

Днесь благоволения Божия предображение / и человеков спасения проповедание / в храме Божии ясно Дева является / и Христа всем предвозвещает. / Той и мы велегласно возопиим: / радуйся, смотрения Зиждителева исполнение.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Об этом празднике написано очень много. Но суть его проста - Христос родился.

Кто такой Христос? Сын Божий. Зачем Он родился? Мир спасти. В этих двух словах и кроется весь смысл праздника.

На протяжении всего Ветхого Завета пророки говорят о том, что со временем должен явиться Мессия (Спаситель). «Не оскудеет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет Примиритель, и Ему – покорность народов» (Быт. 49:10). Примиритель - это Христос, который должен искупить людской грех и примирить человека с Богом. Но по сути эту истину понимали лишь пророки. В большинстве своем евреи ждали Мессию для избавления от римского ига. И когда Христос был арестован и осужден, народ кричал «распни Его», разочаровавшись в том, что Он не оправдал их земных ожиданий.

Тропарь праздника:

Рождество Твоё, Христе Боже наш, /

возсия мирови свет разума: /

в нем бо звездам служащий, /

звездою учахуся, /

Тебе кланятися Солнцу правды, /

и Тебе ведети с высоты Востока: /

Господи, слава Тебе.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ (БОГОЯВЛЕНИЕ)

В Евангелии от Марка об этом событии говорится так: «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мк. 1:9-11).

Но зачем крестился Иисус Христос? Ведь Он же и есть Бог. И вот тут вспомним, что праздник сей именуется еще и как Богоявление. В Евангелии говорится о том, как во время Крещения Дух Святой в виде голубя сошел на Христа, а с небес прозвучал голос Бога Отца. В этот момент всем присутствующим явилась Святая Троица - Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. В понимании христианина это есть великое чудо, которое приближает нас к Самому Богу.

Тропарь праздника:

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, / троическое явися поклонение, / Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, / возлюбленного Тя Сына именуя, / и Дух в виде голубине, / извествоваше словесе утверждение. / Явлейся Христе Боже, / и мир просвещей, слава Тебе.

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Это один из самых лиричных двунадесятых праздников. Наверное, не зря он вдохновил поэта Иосифа Бродского на написание прекрасного стихотворения «Сретение». В этот день исполнилось ровно 40 дней со дня рождения Иисуса Христа. И Богородица, согласно ветхозаветной традиции, принесла Младенца в Иерусалимский храм, чтобы посвятить Его Богу.

И в этот момент произошло то самое Сретение или встреча Младенца со старцем Симеоном, который очень ждал этого события. Когда-то он переводил ветхозаветную книгу пророка Исайи с еврейского языка на греческий и вдруг прочел: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына». Не Дева, а жена, подумал старец и хотел было так и написать, но ангел Божий остановил его, сказав, что отныне Симеон будет жить, пока не увидит Сына Господня.

Праведный Симеон жил очень долго. Возможно, он даже устал от земного существования, но безропотно ждал исполнения воли Божией. И когда он воспринял Младенца из рук Марии, то произнес: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром: яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей: свет во откровение языком, и славу людей Твоих Израиля».

Тропарь праздника:

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, / из Тебе бо возсия Солнце Правды – Христос, Бог наш, / просвещаяй сущия во тьме. / Веселися и ты, старче праведный, / приемый во объятия Свободителя душ наших, / дарующаго нам воскресение.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

В Иерусалимском храме Дева Мария жила и воспитывалась до 14 лет. Далее у нее был выбор - выйти замуж или вернуться в отчий дом. Мария не хотела ни того, ни другого. Священники обручили ее с 80-летним Иосифом, который взял на себя обет хранить Ее девство. Будучи обрученной, Мария жила при храме. И в один день ей явился Архангел Гавриил и принес благую весть: «Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего..., и Царству Его не будет конца».

Мария спросила Архангела: «Как будет это, когда Я мужа не знаю?»

«Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя», - ответил Гавриил. Тогда Мария сказала: «се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему».

Тропарь празднику:

Днесь спасения нашего главизна, и еже от века таинства явление, Сын Божий, Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует, тем же и мы с ним Богородице возопиим: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Событие, произошедшее на горе Фавор, - еще одно свидетельство Божественной сущности Иисуса Христа. В один день Господь позвал троих учеников - Петра, Иакова и Иоанна - подняться на гору Фавор. Он не сказал им, для чего, но они послушно пошли вслед за Ним. На вершине Господь вдруг преобразился. Его одежды сделались настолько ярко белыми, что вряд ли на земле можно найти аналог этого цвета. Ученики сильно растерялись, но они были еще больше ошеломлены, когда увидели рядом с Христом пророков Моисея и Илию. И они беседовали с Ним! Святое Писание не передает нам суть этой беседы, но через слова Петра мы чувствуем, какая в этот момент на горе Фавор была благодать. «Господи! Хорошо нам здесь быть, - воскликнул Петр. - Если хочешь, сделаем здесь три кущи (палатки)». Но и это еще было не все. Облако осенило их и раздался оттуда голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте».

Господь открыл Себя избранным ученикам и показал, что через преображение души можно воссоединиться с Богом.

Тропарь празднику:

Преобразился еси на горе, Христе Боже, / показавый учеником Твоим славу Твою, / якоже можаху: / да возсияет и нам грешным / свет Твой присносущный, / молитвами Богородицы, / Светодавче, слава Тебе.

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Об окончании земной жизни Богородице возвестил Архангел Гавриил, сказав, что через три дня Господь возьмет ее к Себе. Перед кончиной Дева Мария очень хотела увидеть всех апостолов, чтобы успеть проститься с ними. К тому времени она жила в Эфесе, а ученики Христовы проповедовали по всему миру слово Божие.

Господь явил Ей чудо: Богородица предала душу Господу в окружении апостолов и под ангельское пение. Лишь апостол Фома промыслительно опоздал к Успению. К моменту его прибытия, ученики уже погребли тело Богородицы в пещере, но ради Фомы решили отодвинуть камень от гроба.

Отвалив камень, они увидели, что тела Девы Марии там нет, а значит, она была вознесена Богом на Небо. Смерть Богородицы называется Успением, потому что она словно уснула и проснулась в вечной жизни, чтобы быть нашей Заступницей перед Богом.

Тропарь праздника:

В рождестве девство сохранила еси, / во успении мира не оставила еси, Богородице: / преставилася еси к животу, Мати сущи Живота, / и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

В Иерусалим Христос вошел, сидя на осле. С этого праздника начинается Страстная Седмица - дни особых страданий Господа. Народ встречает Христа как Царя-освободителя, Он и только Он, по их разумению, должен принести долгожданную свободу от римского ига. Но именно в Святом Граде Христос выпьет Чашу Своих мучений до дна. Его предадут, оплюют и распнут на кресте вместе с самыми отпетыми разбойниками. А пока толпы людей держат в руках пальмовые ветви (вайи) и кричат: «Осанна в Вышних! Благословен Грядый во имя Господне!». Пройдет всего несколько дней и они же, не узрев в нем Царя земного, будут кричать: «Распни Его!».

Тропарь праздника:

Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. Темже и мы, яко отроцы, победы знамения носяще, Тебе победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне.

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Суть этого праздника не всегда понятна и ясна. Это не Рождество или Пасха. На 40-ой день после Своего Воскресения Господь покинул землю и вознесся на Небо. 40 дней он еще находился рядом со Своими учениками, и вдруг оставил их одних. Казалось, бы, апостолы должны были печалиться, а они тихо радовались. Радовались тому, что Своим Вознесением Господь указал им Царство Небесное. Именно туда должен стремиться попасть каждый последователь учения Христова, вслед за Своим Учителем. В этот день, по словам святых отцов, Господь соединил небесное и земное. Он во плоти вознесся в обитель Бога Отца. Туда, где и он должен находиться.

Тропарь праздника:

Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, / радость сотворивый учеником / обетованием Святаго Духа, / извещенным им бывшим благословением, / яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира.

СВЯТАЯ ТРОИЦА

Святую Троицу еще именуют праздником Пятидесятницы (ветхозаветный праздник, установленный в память о даровании Богом Синайских заповедей). Спустя 50 дней после Пасхи апостолы собрались в Иерусалиме. Они находились в доме, когда с неба вдруг раздался сильный шум и в воздухе появились огненные языки. Ученики и Дева Мария начали молиться. Языки пламени останавливались на каждом из молящихся. Так все находившиеся внутри дома исполнились Духа Святого. Они заговорили на языках, которых прежде не знали. Они получили особую благодать от Бога, чтобы проповедовать слово Божие по всей земле. Вскоре ученики разошлись по разным странам, рассказывая о Христе.

Тропарь праздника:

Благословен еси, Христе Боже наш, иже премудры ловцы явлей, ниспослав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную, Человеколюбче слава Тебе.

Источник: kp.ru