Сидеть дома посоветовало школьникам и их родителям 23 января Минпросвещение из-за несанкционированных акций в поддержку Навального в России. Новосибирск - не исключение

"Будьте максимально бдительными, интересуйтесь планами своих детей и оградите их от опасности подобных «прогулок». Проведите этот день вместе! Школьники, школа и в целом образовательная среда – вне политики, и никто не имеет права втягивать молодёжь в различные политические действия и провокации",- разместило пост в соцсетях ведомство.

Семьям с детьми рекомендуют остаться дома 23 января

В последние дни в массовом порядке на различных ресурсах стали появляться призывы к детям выйти на так называемую «прогулку» 23 января, сообщает группа Министерства просвещения Российской Федерации в соцсети "Вконтакте". Сегодня, 22 января, Минпросвещение обратилось к родителям всей России:

- Все мы знаем, что такое детское любопытство, безобидная шалость, позёрство, но руками нечистоплотных взрослых всё это может втянуть ребёнка в противоправные действия и обернуться весьма плачевной ситуацией. Будьте максимально бдительными, интересуйтесь планами своих детей и оградите их от опасности подобных «прогулок». Проведите этот день вместе! Школьники, школа и в целом образовательная среда – вне политики, и никто не имеет права втягивать молодёжь в различные политические действия и провокации,- разместило пост в соцсетях ведомство.

При этом в Минпросвещение предложили несколько вариантов того, чем можно заняться в ближайшую субботу. Например, посмотреть любимое кино, прогуляться в парке или лесу, покататься на санках и коньках, устроить фотосессию с детьми, поиграть в настольные игры, почитать любимые произведения, устроить домашний театр, приготовить блюда вместе со всеми членами семьи.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Новосибирске планируется несанкционированная акция 23 января сторонниками Навального. При этом в мэрии Новосибирска подчеркивается, что никаких уведомлений об акции от ее организаторов не поступало.

Кроме того, мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался об акции:

- Никаких заявок в мэрию не поступало. И подавать их в соответствии с российским законодательством уже поздно. Поэтому любые митинги или демонстрации, которые будут проводиться в этот день, будут незаконными акциями.

Наказание за несанкционированные акции

Статья 31 Конституции РФ гласит: граждане России имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. При этом в соответствии со статьей 55 права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

При этом в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», к организации публичного мероприятия относятся оповещение возможных участников публичного мероприятия и подача уведомления о проведении публичного мероприятия в орган местного самоуправления. Для проведения митинга или шествия требуется согласование органов исполнительной власти. Если оно не получено, или организаторы изменили маршрут согласованного шествия или место согласованного митинга, то такое мероприятия не считается законным. За его организацию предусмотрена административная ответственность по ст. 20.2 КоАП РФ, которая предполагает для граждан штраф от 20 000 до 30 000 рублей или обязательные работы до 50 часов, или арест до 10 суток.

За участие в несанкционированной акции для граждан предусмотрен штраф от 10 000 до 20 000 рублей, обязательные работы до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток (ст. 20.2 КоАП РФ). За повторное нарушение данной статьи наказание будет в разы серьезнее – штраф до 300 000 рублей, административный арест – до 30 суток.

Санкционированный митинг, шествий или другое публичное мероприятие также имеют строгий порядок проведения, установленный ФЗ N 54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», за нарушение которого предусмотрена административная ответственность. В частности нельзя:

скрывать лицо маской или другим средством маскировки;

иметь при себе оружие, боеприпасы, отравляющие вещества, пиротехнику, горючие материалы, алкоголь и т. д.;

находиться в месте проведения публичного мероприятия в состоянии опьянения.