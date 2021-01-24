Снова выросло число заразившихся коронавирусом за сутки на 24 января в Бердске

С учетом новых выявленных случаем, теперь 1198 бердчанам поставлен диагноз "коронавирусная инфекция".

Не уменьшается число зараженных ковидом в Бердске за сутки

По данным оперативного штаба, на 24 января 2021 года в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 306 (295 - накануне) жителей города. Из них 94 ребенка.

Выздоровел и выписан за все врем пандемии 1144 (1139 - в субботу) пациента. За последние сутки не брали анализы на коронавирусную инфекцию. Накануне взяли 115 тестов.

На воскресенье, 24 января, выявили 7 новых пациентов с положительным COVID-19 (столько же в субботу). Всего в Бердске официально зарегистрировано 1198 случая заболевания коронавирусом.