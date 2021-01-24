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Снова выросло число заразившихся коронавирусом за сутки на 24 января в Бердске

11:31 24.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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С учетом новых выявленных случаем, теперь 1198 бердчанам поставлен диагноз "коронавирусная инфекция".

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Не уменьшается число зараженных ковидом в Бердске за сутки
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Снова выросло число заразившихся коронавирусом за сутки на 24 января в БердскеСколько новых заразившихся и умерших от коронавируса нашли за сутки на 23 января в России, назвал оперштабЕщё 1225 новостей

По данным оперативного штаба, на 24 января 2021 года в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 306 (295 - накануне) жителей города. Из них 94 ребенка.

Выздоровел и выписан за все врем пандемии 1144 (1139 - в субботу)  пациента. За последние сутки не брали анализы на коронавирусную инфекцию. Накануне взяли 115 тестов.

На воскресенье, 24 января, выявили 7 новых пациентов с положительным COVID-19 (столько же в субботу). Всего в Бердске официально зарегистрировано 1198 случая заболевания коронавирусом.

COVID-19 анализы на коронавирус последние сутки число зараженных
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От редакции

Можно предсказать, сколько человек заболеют ковидом в Бердске?

Аноним, 24 января 2021 11:57
Смотрите на всех каналах страны: Навального станут обвинять в увеличении количества зараженных после его митингов. ))
Как ему не стыдно! Онижедети!!!

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