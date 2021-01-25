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Когда снимут все ограничения по коронавирусу в России, ответил врач

21:20 25.01.2021 Фото: pixabay.com
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Но вакцинация от коронавируса, по словам Николая Малышева, не отменяет ношение масок и соблюдение социальной дистанции, так как пока еще недостаточное количество людей имеют иммунитет.

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Прощаться с масками еще рано
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Когда снимут все ограничения по коронавирусу в России, ответил врачБеременность с коронавирусом: Обновил рекомендации по лечению МинздравЕщё 1235 новостей

Провакцинировать от коронавируса 60-70% населения России возможно к началу второй половины года или к концу лета, после этого могут снять значительную часть ограничений, заявил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России без учета переболевших и детей составляет 60% населения, или 68,6 миллиона человек.
"Где-то к началу второй половины года, может быть, к концу лета, мы наберем нужные нам 60-70% вакцинированных и лиц, которые переболели и имеют антитела, тогда можно будет говорить о том, что значительная часть ограничений может быть снята", - сказал Малышев в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что вакцинация от коронавируса не отменяет ношение масок и соблюдение социальной дистанции, так как пока еще недостаточное количество людей имеют иммунитет.
Источник: РИА Новости
вакцинация врач коронавирус снятие ограничений Татьяна Голикова Николай Малышев
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