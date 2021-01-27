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Самые популярные услуги в период пандемии назвали эксперты

08:00 27.01.2021 Фото: pixabay.com
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Услуги в категории "красота и здоровье" — на третьем месте по популярности.

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Эксперты назвали самые популярные услуги в период пандемии
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Переход на удаленную работу в период пандемии привел к востребованности новых видов услуг и индивидуальных сервисов, спрос на них сохранился и после снятия ряда ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, сообщили  в сервисе для размещения объявлений "Авито".
Среди услуг, наиболее востребованных в 2020 году, первое место занимает категория "перевозки и транспортные услуги": спрос на них за год вырос на 38%, а предложение — лишь на 21%. Потребность в транспортных сервисах выросла из-за доставки товаров и переездов — например, компанией в более дешевый офис или рядовыми россиянами — за город. "Поскольку предложение и спрос в категории росли практически равномерно, стоимость транспортных услуг, несмотря на востребованность выросла всего на 11%", — пояснили в "Авито".

На втором месте — категория "ремонт и строительство": спрос на эти услуги вырос сразу на 37%, а предложение — только на 3%. "Самоизоляция заставила многих наконец задуматься о состоянии жилья — или даже постройке нового, поближе к природе", — отметили в компании.

Например, спрос на отделочные работы и строительство домов и коттеджей за год вырос на 43% и на 41%, интерес к благоустройству участка — на 71%. Техника на удаленке стала ломаться чаще, поэтому спрос на услуги по ее ремонту вырос сразу на 51%. "Активнее всего — в два раза чаще, чем год назад — россияне ремонтировали приставки, ставшие одним из основных домашних развлечений для детей и взрослых", — сообщили в "Авито".

Услуги в категории "красота и здоровье" — на третьем месте по популярности: здесь число запросов увеличилось на 53%, а предложение — только на 24%. "Для мастеров выезд к клиентам стал дополнительным источником заработка. Наиболее остро вопрос стрижки встал для мужчин, которые продолжали ходить на работу", — отмечают эксперты, добавляя, что россиянки вызывали на дом не только парикмахеров, специалистов ногтевого сервиса и косметологов, но и визажистов.

В компании также рассказали, что услуги, связанные с уборкой, в 2020 году стали искать на 65% чаще, чем года назад, а число предложений выросло на 36%; стоимость таких услуг выросла в 1,5 раза. Спрос на организацию праздников и мероприятий увеличилось на 37%, а предложение — только 9%, но его цена не изменилась. Спрос на обучение и онлайн-курсы вырос на 31%, предложение — на 29%, также без роста цены.

Спрос на услуги по доставке, поиск онлайн-тренеров, онлайн-нянь, репетиторов и педагогов резко вырос во втором квартале в связи с переходом на удаленку и вводом ограничений и продолжился после их снятия, составив 32% в течение третьего квартала. Причина такой динамики — не только в стремлении сократить число контактов: для многих предпринимателей онлайн-платформы стали основным каналом привлечения клиентов, считают в "Авито".

дистант пандемия удаленка услуги
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