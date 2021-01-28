Почему закрыли детское инфекционное отделение ЦГБ Бердска, стало известно. Горожане готовы выйти на пикет

Теперь детей на госпитализацию будут оправлять в детскую городскую клиническую больницу №3 Мочище Новосибирска. Как рассказала одна из сотрудниц поликлиники, детей в тяжелом состоянии могут просто туда не успеть довезти.

Детское поликлиническое отделение №1 на ул. Ушакова ,7 в Бердске

Новость о закрытии детского инфекционного отделения привела в шок многих бердчан. Как в городе с населением более 100 тысяч человек жить без детской инфекционной поликлиники? Многие хотят выйти на пикет и выразить свое недовольство публично.

Напомним, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", детское отделение на ул. Ушакова, 7 закрывают в Бердске. Теперь детей с инфекционными заболеваниями отправляют лечиться в детскую городскую клиническую больницу №3 на ул. Охотской Мочище Новосибирска.

- 25 января к нам пришел приказ от Минздрава не принимать "кишечников" в отделение. Сначала мы ничего не поняли. Ходили к начальству и узнавали, но нам не дали никакого внятного объяснения. С 5 этажа не спускался ни главврач Дробинская, ни замглаврача. Они не дали каких-то разъяснений по этому поводу. После нас просто поставили перед фактом, что детское отделение закрывается, так как городу Бердску оно не нужно. Работу сотрудникам предоставлять никто не будет. Сказали, что ЦГБ Бердска большая, ищите сами. Теперь всех детей будут отправлять в Мочище, - рассказала "Курьер. Среда. Бердск" одна из сотрудниц детского отделения Ирина (имя изменено - прим. ред.) вчера, 27 января.

Как выяснилось, детское инфекционное отделение будет работать в Бердске до 1 февраля. На сегодняшний день, 28 января, сотрудникам сообщили причину закрытия детской инфекционки.

- Причину сказали такую, что инфекционному отделению нужны боксы (палаты), чтобы люди между собой не пересекались. Я не знаю точно, что наш главврач хочет сделать. У нас в отделении лежат 2 мамочки, они просто в шоке от этой новости. Вдруг у кого-то что-то острое случится? Бывает же, что и в тяжелом состоянии детей сюда привозят. Ребенка в Мочище могут просто не довезти. Все недовольны. Не думали, что государственное учреждение, а тем более больница, так сделает. Население и город у нас растет, дома строятся, а инфекционку берут и закрывают. Говорят город не нуждается, как будто дети не болеют у нас. Пока детская инфекционная больница еще работает до 1 февраля,- заявила одна из сотрудниц Ирина.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск" многие сотрудники детского инфекционного отделения возмущены потерей работы и тем, что будет теперь с детьми. Заранее о закрытии больницы им никто не сообщил. Медработники хотят выйти на пикет, как только соберут неравнодушных людей, которые переживают за город также сильно, как и они сами. Дата проведения пикетирования пока не известна.

- Хотелось бы выйти на пикет группой. Сейчас группа мамочек уже написала свое недовольство. Я и сама мама. А вдруг, не дай Бог, ребенок заболеет? Я не хочу ехать в Мочище лечиться,- выразила свое мнение Ирина.

На сайте "Курьер. Среда. Бердск" появилось также многих комментариев на тему закрытия детской инфекционки. Бердчане возмущены.

Мнения жителей

- Какой кошмар! Иногда нужно экстренно оказать помощь в случае инфекционного заболевания, на минуты счет идет. Мочище, простите, это за Заельцовским районом если не ошибаюсь. Лежали там, когда жили в Новосибирске,- выразила свое мнение Наталья.

- Беспредел, да и то правда. Зачем Бердску вообще больницы? Обойдемся ФАПом. Кто придумал такой бред! Оставить город без детской инфекционки? А не дай Бог не довезут до Новосибирска? Кто за это будет отвечать?- спросил Габриель.

- Бердском руководят новосибирцы. Они считают наш город деревней, а жителей недееспособными. Поэтому нас лишили права выбирать руководителя города, нам под бок хотят подсунуть мусорку. Теперь даже лечить детей предлагают в Мочище. Как на что полезное, так денег нет, а на себя у них денег с избытком хватает,- отметила Уна.

- Мы жили в Первомайском районе Новосибирска, были в Мочище и знаем всю эту ситуацию. Во-первых, туда добираться 1,5 часа. Во-вторых, Мочище резиновое что ли? Там и так много кто лежит. Это очень серьезная проблема. Для маленьких детей закрытие инфекционного отделения может стать вопросом жизни и смерти,- произнесла одна из бердчанок Лариса.

- У нас как всегда. Нет чтобы найти средства и отремонтировать инфекционное отделение, так куда дешевле закрыть его вообще! А за все это будут страдать наши дети, живём в каком-то аду. Да когда это закончится! Совести нет просто у наших чиновников,- отметила Елена.

- Как-то незаметно закрылась городская стоматология, заколотили все входы и выходы в инфекции на микрорайоне, теперь закрывают детское отделение на ул. Ушакова. Дробинская и правда волшебница, скоро все больницы закроет. Видимо нам инфраструктура не нужна, ни ГАИ, ни налоговой. И ПФР под вопросом. Скоро будут пенсионеры в Новосибирск обращаться с вопросами,- изрекла Мега.

- Интересно , что не так давно ребёнок в Академгородке погиб, когда у них тоже закрыли инфекционное отделение и везли детей в Мочище? Не довезли, он по дороге умер и детей стали возить в Бердск ближе. А теперь что? Что за бред? Надо расширять дополнительные корпуса строить, персонал набирать, а мы что вниз катимся, всё окончательно развалим. И одна гинекология будет в Бердске? Ужас! - проговорила Ириска.

- Как можно было за 3 дня предупредить сотрудников? Просто кинули их. У многих кредиты. Разве это правильно, госпожа Дробинская? Вам просто наплевать на сотрудников вы даете понять, что мы просто быдло-люди. Столько лет отработали в отделении, а вы просто размазали их по стенке, но есть бумеранг,- сказали анонимно.

Напомним, что в приказе в распоряжении редакции оказался и приказ главврача Аллы Дробинской. В нем сказано:

1. Обеспечить направление на госпитализацию и медицинскую эвакуацию детей, проживающих в г. Бердске в возрасте от 0 до 14 лет 11 месяцев 29 дней с острой инфекционной патологией в ГБУЗ НСО "ДГКБ №3" с 08:00 25.01.2021 до особого распоряжения.

2. Главной медицинской сестре Малиновской Е.В. обеспечить соблюдение СанПиНа 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность в детском инфекционном отделении ГБУЗ НСО "БЦГБ".

3. Приказ ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 29.09.2020 №733-ОД "о маршрутизации детей с острой кишечной патологией признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя главного врача по медицинской части Кучеренко М.А.