Умер замглавврача больницы скорой помощи, куда привезли Навального после отравления

Сергею Максимишину было 55 лет. В омской больнице он работал с 1992 года. Причиной смерти был не коронавирус.

Сергей Максимишин скоропостижно скончался

Замглавврача больницы скорой медицинской помощи №1 Омска Сергей Максимишин скоропостижно скончался. В минздраве уточнили, что причиной смерти был не коронавирус. В конце августа в это медучреждение увезли политика Алексея Навального после отравления.

«С прискорбием сообщаем, что на 56-м году скоропостижно ушел из жизни заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации БСМП №1, ассистент кафедры ОмГМУ, кандидат медицинских наук Максимишин Сергей Валентинович», — сообщили в пресс-службе больницы.

В больнице скорой медицинской помощи №1 Максимишин работал с 1992 года. В медучреждении отметили, что под его руководством создавались методики по лечению пациентов с острыми нарушениями мозгового обращения, находящихся в критическом состоянии.

«Его большой опыт работы, профессиональные знания, эрудиция, уважительное отношение к коллегам способствовали созданию высококвалифицированного коллектива, который ежедневно решает сложную задача — оказывает помощь самым тяжелым больным. Он всегда был требователен к себе и к коллегам, не считался с личным временем, если речь шла о жизни и здоровье пациентов», — рассказал главврач БСМП №1 Евгений Осипов.

В 2016 году Максимишин стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Врач года» в номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог».

Минздрав Омской области уточняет, что замглавврача скончался не от коронавируса.

В августе 2020 года в БСМП №1 привезли политика Алексея Навального, которому стало резко плохо в самолете «Томск-Москва». Близкие оппозиционера заявили со ссылкой на врачей скорой, что Навальный отравлен. Руководство больницы отрицало это, напоминает Тайга.инфо.

Также жена и соратники Навального решили перевезти его в немецкую клинику, однако омские врачи в течение двух суток не давали им разрешения на это.

Утром 21 августа тогда еще главврач БСМП №1, а ныне министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский заявлял, что у политика планируют брать анализы еще двое суток. Он утверждал, что перед тем, как пустить к Алексею Навальному врачей из Германии, нужно «урегулировать некоторые юридические вопросы». Политика отпустили после того, как в омской больнице «окончательно исключили» отравление.

Во время нахождения Навального в омском стационаре в кабинете главврача находились люди в штатском. Мураховский отказался рассказывать, кто они такие. Один из мужчин был похож на начальника УМВД по Омской области Вячеслава Крючкова.

Когда политика доставили в Германию, врачи диагностировали отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Анализы показали, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Уголовное дело о покушении на жизнь общественного деятеля до сих не возбуждено, доследственная проверка идет с 20−21 августа.

В сентябре Навальный пришел в сознание, его отключили от ИВЛ и выписали из стационара в Charite. Три независимых европейских лаборатории подтвердили отравление «Новичком».