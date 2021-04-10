Что обещала власть Бердска, но так и не исполнила за последние 5 лет

Жители Бердска внимательно следят за тем, что обещает и что из этот выполняет местная власть. «Курьер. Среда. Бердск» решил проанализировать «хотелки» бердских чиновников за последние несколько лет, которые так и не реализованы. Или воплотились в жизнь несколько в ином виде.
Написавший «Курьер. Среда. Бердск» Виталик перечислил некоторые обещания главы города Евгения Шестернина, назвав его профессионалом в области обещаний. - Есть такая профессия - обещать. И наш мэр Шестернин в ней преуспевает. За 5 лет первого срока он раздавал обещания направо и налево, сейчас он продолжает это делать, - раскритиковал Виталик, назвав лишь часть неисполненного.
Впрочем, пальма первенства по обещаниям принадлежит бывшему первому вице-мэру Александру Тужику, который уволился из бердской мэрии 3 года назад по собственному желанию.
Велодорожка вместо рельсов
В мае 2016 года Евгений Шестернин заявил, что построят первую в Бердске велодорожку на месте снесенного железнодорожного полотна от ТЦ «Астор» до Микрорайона, которое ранее принадлежало БЭМЗу. Предполагалось, что зимой ее будут использовать как лыжню. Во всяком случае мэр тогда дал поручение начальнику отдела физкультуры и спорта Светлане Ашихминой рассмотреть под велодорожку территорию вдоль ул. Боровой в Микрорайоне.
- Эта дорога достаточно безопасная, перекрестков практически нет. Будет востребована жителями, - отметил 5 лет назад Шестернин.
Велодорожки до сих пор нет.
Производство «Мерседесов»
Через год, в 2017-м, первый замглавы Александр Тужик сделал амбициозное заявление: в Бердске будут «производить «Мерседесы». По словам чиновника, крупная корпорация с 200-летним опытом и мировым именем заинтересовалась бердскими производственными площадками, рассматривается несколько проектов, которые могут получить в том числе финансовую поддержку от государства.
- Если перевести в формат жизни, если сравнить с автомобилями, то в Бердске будут производить «Мерседесы», - метафорично высказался Тужик. - То есть, зарубежная компания заходит, которая работает с 18 века.
О пояснил, что крупная корпорация дает бердскому производству франшизу на выпуск своей продукции. Что именно будут выпускать, пока секрет. Вероятно, тогда речь шла о компании Нестле, которая в 2021 году захотела открыть завод по производству собачьего корма на восточной промплощадке. Кроме того, превращается в технопарк площадь бывшего завода PepsiCo, стоявшая брошенной 10 лет. Сейчас туда заходят резиденты, но пока не оглашают, чем они будут заниматься, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
Будьте здоровы
В сентябре 2016 года мэр Шестрнин пообещал бесплатную реабилитацию в центре «Ортос» пациентам из Бердска. «Ортос», который находится в зеленой зоне Бердска, с 2012 года работает по госпрограмме обязательного медицинского страхования. Там проходят реабилитацию пациенты после инсульта, травм спинного и головного мозга, больные с нарушением двигательных функций. Но среди них мало бердчан. Глава города считает, что это огромное упущение. «Живем у воды - и не напиться?», - так высказался о ситуации Евгений Шестернин.
День в «Ортосе» обходился пациенту в 3 тыс. рублей — по программе ОМС эти деньги оплачивает государство. В год центр в Бердске может бесплатно принимать до 40 пациентов. Но, по словам главного врача центра Ольги Чуралевой, много выделенных мест пустует. Как выяснилось, койки заняты, отнюдь, не бердчанами.
Туалет в городском парке
В августе 2020 года мэр пообещал туалет в городском парке Бердска. Он отметил, что пока о капитальном сооружении речь не идет — очень дорого. Как вариант предлагают модульный туалет типа «сортир». В течение месяца в мэрии должны были принять решение, где и какое отхожее место поставить в бердском парке. В то время как раз шла глобальная реконструкция парка за 37 млн рублей. Но в планы не входило (и не входит) строительство паркового туалета. Сейчас в парке стоит временный и платный — желтое сооружение в самом центре установили собственники аттракционов. Но он не всегда работает.
17 августа прошлого года туалетную тему обсуждал Шестернин с чиновниками, общественниками и строителями. Директор УКСа Антон Антонов доложил, что в парке туалет будет. Сейчас якобы решается вопрос с местом его расположения. Но в 2020 году «сортир» так и не появился. Нет его и в планах реконструкции парка на 2021 год. Хотя министр ЖКХ Денис Архипов во время своего прошлгоднего визита тоже пообещал туалет бердскому парку:
- Конечно, в таком общественном месте должен быть туалет. Над этим заказчику предстоит поработать. Туалет здесь будет.
Когда?
Выгодная свалка
Первый вице-мэр Александр Тужик в мае 2019 года рассказал, что написал дипломную работу по теме вывода бердского предприятия «Спецавтохозяйство» из кризиса, которое «умирало», по его словам, в течение пяти лет. В том числе и из-за гостиницы, тоже находящейся в ведении САХ. Об этом он рассказал в ходе допроса на суде по делу о растрате на муниципальном предприятии тогдашним директором САХ Софьи Солоповой.
- Мы говорим уверенно, что предприятие начало выравнивать свою рабочую планку, повышать качество и общие показатели. Я даже использовал это в своей дипломной работе по переработке мусора. Ставилась задача найти пути решения, чтобы мы зашли до появления регионального оператора в территориальную схему утилизации отходов, чтобы в Бердске делали переработку. Там сформировался еще один дополнительный участок. Мы вели переговоры с Исктимом. Еще был вопрос по рекультивации. Потому что переработка — это то, что мы отрабатываем сейчас, а необходимо рекультивировать существующий полигон. Программа такая была, - констатировал Тужик. - И уже сейчас надо думать, как бы пафосно это не звучало, что мы оставим потомкам.
По словам Тужика, основной целью было вхождение мусорной свалки Бердска в территориальную схему размещения твердых бытовых отходов. Обсуждали вопрос о концессии бердского полигона ТБО.
- Благодаря этому мы могли вывести предприятие на прибыльность. Ведь это поддержка федерального бюджета, - полагал экс-замглавы.
Тему мусора, как и ЖКХ Александр Тужик считал наиболее важными социальными вопросами после зарплат и пенсий.
- От того, как правильно будет работать приемка и переработка мусора, зависит тариф, мусорные завалы, социальный взрыв. С этой проблемой столкнулась вся страна. Система работы свалок Новосибирска — это вчерашний день, они опоздали на три года. Мы решили менять позицию. И глава с этим согласился, - высказался тогда Тужик.
Впрочем, Солопову уволили, Тужика тоже нет в Бердске, а мусорная свалка продолжает по-прежнему принимать отходы. Только захоронением мусора занялись настоящие специалисты, которые изменили схему утилизации ТКО. Может, и нет прибыли у полигона. Но «Спецавтохозяйству» хватает денег и на покупку техники, и на благоустройство территории. Лучший показатель хорошей работы — это то, что уже года три о городской свалке вообще ничего не слышно, ее нет в сводках ЧП, как горящего или дурно пахнущего объекта.
Расцветет Бердск за счет богачей
Еще один грандиозный проект Тужика - пополнение бюджет города за счет налогов богачей. В мае 2017 года он анонсировал возможность решить «больные вопросы», связанные с ЖКХ и социальной сферой.
- Появилась возможность поправить некоторые вопросы больные: это касается и социалки, и культуры, и спорта, и ЖКХ, естественно. Так что, хоть и сложная ситуация, но определенная работа проводится по бюджету, изменения будут в положительную сторону, - уточнял вице-мэр.
Все инвесторы в гости к нам
В 2017 году Александра Тужика мэр назначил инвестиционным уполномоченным. На сайте администрации заработал раздел специально для инвесторов, который является «прямым каналом связи» для тех, кто хочет вложиться в развитие города. В паспорте особый акцент сделан на туристическом и промышленном потенциале Бердска. Основные точки роста — создание испытательной базы для самолетов малой авиации совместно с институтом им. Чаплыгина, импортозамещающие технологии на производствах «Сиббиофарма», перспективы создания в Бердске логистического центра.
- Сдерживающим фактором развития города является дефицит земли и нехватка энергетических и инженерных мощностей. В качестве резерва земли рассматриваются не только непосредственно свободные, но и неэффективно используемые территории. Более радикальное решение связано с возможным присоединением к городу земель Минобороны и совместном использовании части прилегающих земель Искитимского района в рамках реализации проекта по развитию территории Восточной промышленной зоны, - отмечается в паспорте.
За 4 года испытательной базы не появилось, как и центра Юнармии на территории бердского вертолетного полка, о чем неоднократно заявлял мэр. Переговоры о передаче городу земель Минобороны продвинулись только в части продажи заброшенного строительства 5-этажек бизнесмену Виктору Голубеву. На прилегающих землях Искитимского района кроме новой мусорной свалки пока ничего не предлагают.
Пожалуй, только о логистическом парке в восточной промзоне продолжают активно говорить. Его создание, скорее всего, состоится, поскольку он входит в крупный проект «Академгородок 2.0», который курирует лично губернатор.
Время Тужика вышло
23 апреля 2018 года первый вице-мэр Бердска по экономическим вопросам Александр Тужик написал заявление на увольнение по собственному желанию. Он пришел в горадминистрацию после избрания главой Бердска в ноябре 2015 года Евгения Шестернина.
До этого времени Тужик занимал должность замглавы Центрального округа Новосибирска по экономике и доходам. Там же работал и Шестернин — тоже в ранге замглавы.
В Бердске Тужик курировал экономическую политику, в его ведении находилось управление финансов и налоговой политики и муниципальное учреждение «Центр материально-информационного обеспечения». Оба эти ведомства в годы его руководства сопровождали финансовые скандалы.
Суд вынес приговор бывшему начальнику УФиНП Ирине Вагнер, которую обвиняли в халатности, повлекшей крупный ущерб для бюджета. Она передала электронную подпись сотруднице ЦИМО Яне Ведяшкиной, которая похитила из-за бюджета 7,2 млн рублей и которую суд отправил в колонию. Под следствием была бывшая начальница ЦИМО Анна Захарова. Ее подозревали в растрате, и суд вынес обвинительный приговор. В 2018 году уволили начфина Галину Купцову, которая за отставку требовала «золотой парашют» в размере 500 тыс. рублей.
25 декабря 2020 года Евгения Шестернина вновь назначили мэром Бердска. Поскольку прямых выборов главы в городе нет, за него голосовали депутаты после состоявшегося конкурса на замещение вакантной должности. Шестернин будет руководить Бердском следующие 5 лет.
Наверняка, мы вспомнили далеко не все обещания бердской власти, данные за последние 5 лет. Пишите в редакцию, если обнаружите нестыковки между словесными декларациями чиновников и реальной жизнью.
________________________________________________
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.