Традиции на пост Рамадан 2021: дата начала и конца. Правила жизни мусульман в большой праздник
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Традиции на пост Рамадан 2021: дата начала и конца. Правила жизни мусульман в большой праздник

2:00:254/10/2021Фото: pixabay
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На протяжении всего поста мусульманин должен совершать добрые дела. Запрещено ругаться, злословить, пропускать молитвы. Молитва читается ежедневно 5 раз.

коран
В пост молитва является обязательным требованием
Сюжет: Обряды мусульман
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Рамадан – это название священного месяца в мусульманском календаре, когда мусульмане соблюдают обязательный пост. Его соблюдение – это один из обязательных пяти столпов ислама.

В 2021 году пост рамадан начинается 13 апреля рано утром до восхода солнца, заканчивается 12 мая утром с восходом солнца.

Перед началом поста каждый мусульманин вслух должен высказать намерение держать пост (ният) и указать категорию поста - пост Рамадан. Не высказавший ният мусульманин не считается приступившим к посту.

Важные правила поста Рамадан



  • Весь месяц мусульманам от восхода солнца до его захода запрещается есть, пить, курить и вступать в интимную близость.

  • Пост продолжается от 29 до 30 дней - это зависит от лунного календаря.

  • Пост начинается с началом рассвета и звучания азана в мечети, а заканчивается с заходом соллнца и звучания вечернего азана в мечети.

  • Утренний прием пищи (сухур) положено закончить до того, как появятся на небе признаки зари, а вечерний прием пищи (ифтар) следует начинать тогда, как наступит время разговения. На него можно пить воду и есть финики.

  • Каждый день после молитвы иша, мусульманам нужно коллективно совершить таравих, добровольную молитву – эта молитва состоит из восьми ракаатов или из двадцати ракаатов.

  • Последние десять дней месяца Рамадан – это период, в который наступает ночь аль-Кадр или Ночь Могущества, Ночь Предопределения.

  • Праздник Рамадан (Ийд аль-Фитр с арабского) или Праздник Разговения (Ураза Байрам с тюркского) проводят в первый день месяца шавваль, и он знаменует окончание Рамадана. Праздник Разговения начинается с совершения праздничной молитвы в мечети, а до молитвы мусульмане обязательно должны выплачивать милостыню - закят аль-фитр.


 

Что нарушает пост Рамадан


Нарушение поста (это действия в дневное время):

  1. Отсутствие нията (высказывание намерения соблюдать пост Рамадан) перед началом поста;

  2. Намеренный прием пищи или воды;

  3. Получение удовольствия от дыма (курение, вдыхание дыма);

  4. Интимная близость любая;

  5. Введение лекарств ректально или вагинально;

  6. Вызов рвоты и задержание ее во рту.


Кто может не держать пост



  1. Дети не достигшие совершеннолетия (не достигшие половой зрелости - мальчики до первой поллюции, девочки - до наступления менструаций);

  2. Душевнобольные и недееспособные;

  3. Больные и пожилые люди (критерии тяжести болезни и немощности - если нет надежды, что их здоровье улучшится в течение ближайшего года). Таким людям во искупление поста можно накормить нуждающихся;

  4. Кормящие и беременные женщины. Но после окончания уважительной причины они должны пост выдержать сразу после того, как перестанут кормить ребенка;

  5. Путники, находящиеся вдали от дома. Но если они вернулись домой до окончания поста - они включаются в него;

  6. Женщины в менструальный период или в период, когда происходит послеродовое очищение. После окончания данных периодов мусульманке необходимо восполнить пропущенные дни поста, как только у нее появится подобная возможность.


Долг при совершении поста


Если человек нарушил пост без уважительной причины, то это грех, и он должен быть искуплен.

Форма и размер искупления задолженности рассматриваются исходя из следующей градации:


  • если человек нарушил пост непреднамеренно, и у него есть на то уважительная причина, то ему следует пропущенный пост просто восполнить: это может быть один день поста, либо выплата нуждающемуся определенной суммы, которая будет равна одному саа пшеницы, либо же это может быть выплата продуктами, которые будут куплены на такую сумму, и сделать это можно в любой другой день года;

  • если мусульманин пропустил пост, и у него есть уважительная причина, он может держать пост в другой день года до того, как наступит следующий месяц Рамадан;

  • если человек совершил половой акт, когда было еще светлое время суток, он должен возместить это нарушение поста, и возмещение одного этого дня будет равно шестидесяти дням поста в течение года непрерывно.


На протяжении всего поста мусульманин должен совершать добрые дела. Запрещено ругаться, злословить, пропускать молитвы. Молитва читается ежедневно 5 раз.

Источник: medinaschool

 

 

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