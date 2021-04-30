Какой сегодня мусульманский праздник: все праздники на май 2021 года

Ночь Могущества и Предопределения — Ляйлятуль-кадрДата события уникальна для каждого года. В 2021 году эта дата — 8 мая.
В течение поста Рамадан всегда отмечается Ночь Могущества и Предопределения. Первые суры Священного Корана были ниспосланы Пророку Мухаммеду именно в эту ночь.
Исламские ученые предполагают ряд причин, почему эта ночь была названа «Ляйлятуль-кадр» (Ночь Могущества):
«Могущественность и величественность ее в том, что Священный Коран был ниспослан именно в эту ночь. Невероятно большое количество ангелов опускаются в эту ночь на землю. Проявление благодати, милости и прощения Всевышнего в эту ночь несравнимо с другими ночами по своей значительности. Верующий, проводящий эту ночь в молитвах, приобретает, по милости Всевышнего, необычно большее количество сил и жизненной энергии».
Точная дата этой ночи неизвестна, обычно она приходится на последние 10 дней месяца Рамадан.
В эту ночь бывает очень тихо и безмятежно, звезды не падают, погода стоит безоблачная и без осадков. У этой ночи есть свой необычный блеск, сияние, а утром солнце восходит как полная луна — без ослепляющих лучей, с нежным светом.
В Ляйлятуль-кадр самым лучшим для мусульманина будет совершение покаяния (тауба) и сердцем, и языком, чтобы Аллах простил все его грехи. В эту Ночь совершаются пропущенные намазы, читается Священный Коран, анализируются ошибки проведенных дней, месяцев, прощаются былые обиды, строятся планы на будущее.
Праздник разговения — Ураза Байрам (Ид аль-фитр, Рамадан Байрам)Дата события уникальна для каждого года. В 2021 году эта дата — 13 мая.
После завершения священного месяца Рамадан наступает один из двух крупных праздников ислама, называемый праздником разговения Ид аль-Фитр (тюрк. Ураза Байрам, Рамадан Байрам).
Для каждого верующего праздник — это причастность к общей радости единоверцев и хорошая возможность для пополнения духовного опыта. Праздник разговения для мусульманина — это, в первую очередь, прощание с благословенными днями месяца Рамадан, когда для каждого мусульманина предоставлялась хорошая возможность вырасти духовно, усмирить страсти посредством соблюдения поста, большего стремления к благочестию, оказания помощи нуждающимся.
В Ураза Байрам мусульманам предписывается предаваться настроению праздника, вкушая пищу и питье, поститься же в этот благословенный день нельзя.
В этот день мусульмане всего мира, совершив омовение, надевают праздничную одежду и спешат в мечеть на коллективную молитву. После этого верующие обмениваются поздравлениями, идут в гости или приглашают к себе на праздничную трапезу.
Праздник также отмечен крайне важным предписанием религии: в этот день мусульмане выплачивают нуждающимся людям обязательное пожертвование, называющееся закят аль-фитр.
Также в этот день принято навещать родителей, старших и больных, посещать кладбища, поминая усопших, читать над могилами отрывки из Священного Корана и просить Всевышнего об облегчении их участи.
Редакция проекта «Календарь событий» поздравляет всех мусульман с наступающим светлым праздником Рамадан Байрам (тюркский вариант названия более употребим среди русскоязычных мусульман), желает, чтобы ваш пост и молитвы были приняты Всевышним, здоровья вашим родным и близким, мира вашим семьям.
Источник: calend