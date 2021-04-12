Ошибкой назвал строительство коттеджей в низине вице-мэр Захаров: Бердск вложил в дренаж 85 млн рублей, еще нужны 4 колодца

Бердск снова заливает. Талая вода и грунтовые воды в начале апреля начали подтапливать традиционные участки в частном секторе вблизи Микрорайона. Впрочем, бердская власть пока не называет ситуацию чрезвычайной.
- Все под контролем. Есть слабые места — низменности, где традиционно топит. Например, переулок Герцена. От этого никуда не денешься, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 12 апреля вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.
По его словам, была совершена большая ошибка, когда там разрешили строить частные дома, коттеджи.
- Там совсем недавно дали разрешение на строительство — лет 20-25 назад. Это сделали, не подумав. Вокруг ямы построили дома, понятно, что она наполняется водой, - считает Захаров.
Почему затопило дом
Он перечислил места, где управление ЖКХ откачивает воду из частных подворий: ул. Глинки, Боровая, Красноармейская, пер. Герцена. Вместе с тем, по его словам, в 2021 году «больших катаклизмов не было», город оказался готов к паводку. А проблему с домом №53 на ул. Красноармейской, как считает вице-мэр, спровоцировали сами домовладельцы.
- Готовиться к зиме должны не только коммунальные службы, но и хозяева. Надо прочищать каналы, определять слабые места, следить, как и куда идет вода. В конкретно этом частном доме надо было 30 минут поработать лопатой накануне. Сделали бы вал 10 см и вода пошла бы мимо. Канаву осенью не прочистили. Элементарные мероприятия, которые знали и выполняли еще наши деды и прадеды, - оценил ситуацию Владимир Захаров.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», подтопление в частном доме №53 по ул. Красноармейской, где проживает многодетная семья, ликвидировали вечером 7 апреля сотрудники УЖКХ Бердска — вода из подпола полилась через край, заливая комнаты.
Данная территория входит в число тех, которые заливает весной каждый год. Местные жители жалуются на разрушенные дома и невозможность пользоваться огородами. Вместе с тем Захаров отмечал, что весной 2021 года количество подтопляемых мест в городе с 14 увеличилось до 60. Речь идет не только о потопах от таяния снега, но и о грунтовых водах.
Дренажную систему расширят
Чтобы остановить подземные воды в Бердске в 2019 году соорудили дренажную систему из пяти колодцев. Их поставили на ул. Рогачева и Березовой, ул. Толбухина, ул. Искитимской, ул. Мира и Красноармейской. Работы по водопонижению проводились в два этапа в 2018 и 2019 годах. Стоимость установки дренажной системы — 85 млн рублей. В зону подтопления грунтовыми водами площадью около 50 га попали порядка 400 домовладений в частном секторе Бердска. Летом 2019 года дренажная система полностью заработала.
- Результат есть. И жители отмечают, что воды стало меньше. У нас показатель — откачивают или нет воду из подполов жители на ул. Красноармейскую. Пока шлангов нет - не лежат на дорогах. Раньше там люди постоянно качали насосами. Сейчас этого нет. Мы отслеживаем. В какой-то момент уровень воды поднимался до критических отметок. Сейчас ситуация стабилизировалась, - отметил Захаров.
По его словам, дренажную систему для понижения уровня грунтовых вод Бердск будет расширять. Сейчас проходит экспертизу проект еще на 4 колодца.
- В апреле мы ее получаем. И будем разговаривать с правительством о выделении на это денежных средств. Будет ли 4 колодца, зависит от переговоров и бюджета области. Там нашу проблему знают, но будут смотреть по имеющимся финансовым ресурсам, - рассказал "Курьер. Среда. Бердск" о перспективах вице-мэр.
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