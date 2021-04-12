13 апреля – начало поста у мусульман: календарь питания в Рамадан 2021 в Москве и Казани

Сюжет: Обряды мусульман
12 апреля 2021 года, вечером, все мусульмане должны высказать намерение держать пост Рамадан (ният) и приступить к посту. 13 апреля с восходом солнца начинается первый день поста Рамадан, который продлится 30 дней. Окончание поста и праздник Ураза-байрам наступает 12 мая 2021 года.
Расписание поста Рамадан
Мусульмане строго следят за временем приема пищи, поскольку начать прием пищи в неправильное время будет считаться нарушением поста.
Время Сухура и Ифтара в 2021 году
Утреннее умывание и прием пищи должны закончиться строго до начала восхода солнца, а вечерний прием пищи - только после того, как солнце скроется полностью. На ощущения полагаться нельзя, поэтому по лунному календарю точно определяют время рассвета и заката.
Расписание для Москвы
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Расписание для Казани
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