13 апреля – начало поста у мусульман: календарь питания в Рамадан 2021 в Москве и Казани
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13 апреля – начало поста у мусульман: календарь питания в Рамадан 2021 в Москве и Казани

5:20:594/12/2021Фото: pxhere
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Мусульмане строго следят за временем приема пищи, поскольку начать прием пищи в неправильное время будет считаться нарушением поста.

Рамадан, ислам, мечеть
Первый вечерний прием пищи (Ифтар) можно сделать сразу после вечерней молитвы (Магриб)
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12 апреля 2021 года, вечером, все мусульмане должны высказать намерение держать пост Рамадан (ният) и приступить к посту. 13 апреля с восходом солнца начинается первый день поста Рамадан, который продлится 30 дней. Окончание поста и праздник Ураза-байрам наступает 12 мая 2021 года.

Расписание поста Рамадан


Мусульмане строго следят за временем приема пищи, поскольку начать прием пищи в неправильное время будет считаться нарушением поста.

Время Сухура и Ифтара в 2021 году


Утреннее умывание и прием пищи должны закончиться строго до начала восхода солнца, а вечерний прием пищи - только после того, как солнце скроется полностью. На ощущения полагаться нельзя, поэтому по лунному календарю точно определяют время рассвета и заката.

Расписание для Москвы


День поста
День недели
Дата
Окончание сухура
начало Ифтара
1
 Вторник
13.04.2021
03:32
19:35
2
 Среда
14.04.2021
03:29
19:37
3
 Четверг
15.04.2021
03:25
19:39
4
 Пятница
16.04.2021
03:22
19:41
5
 Суббота
17.04.2021
03:18
19:43
6
 Воскресенье
17.04.2021
03:14
19:45
7
 Понедельник
19.04.2021
03:11
19:47
8
 Вторник
20.04.2021
03:07
19:49
9
 Среда
21.04.2021
03:03
19:51
10
 Четверг
22.04.2021
03:00
19:53
11
 Пятница
23.04.2021
02:56
19:55
12
 Суббота
24.04.2021
02:52
19:57
13
 Воскресенье
25.04.2021
02:48
19:59
14
 Понедельник
26.04.2021
02:44
20:02
15
 Вторник
27.04.2021
02:40
20:04
16
 Среда
28.04.2021
02:39
20:06
17
 Четверг
29.04.2021
02:37
20:08
18
 Пятница
30.04.2021
02:36
20:10
19
 Суббота
01.05.2021
02:35
20:12
20
 Воскресенье
02.05.2021
02:34
20:14
21
 Понедельник
03.05.2021
02:33
20:16
22
 Вторник
04.05.2021
02:32
20:18
23
 Среда
05.05.2021
02:30
20:20
24
 Четверг
06.05.2021
02:29
20:22
25
 Пятница
07.05.2021
02:28
20:24
26
 Суббота
08.05.2021
02:27
20:26
27
 Воскресенье
09.04.2021
02:26
19:27
28
 Понедельник
10.04.2021
02:25
19:29
29
 Вторник
11.04.2021
02:24
20:31
30 Среда
12.04.2021
02:23
20:33
Четверг
13.05.2021
Праздник Ураза-байрам

Расписание для Казани

День поста
День недели
Дата
Окончание сухура
Ифтар
1
 Вторник
13.04.2021
02:46
18:48
2
 Среда
14.04.2021
02:43
18:50
3
 Четверг
15.04.2021
02:39
18:52
4
 Пятница
16.04.2021
02:35
18:54
5
 Суббота
17.04.2021
02:32
18:56
6
 Воскресенье
17.04.2021
02:28
18:58
7
 Понедельник
19.04.2021
02:25
19:00
8
 Вторник
20.04.2021
02:21
19:02
9
 Среда
21.04.2021
02:17
19:04
10
 Четверг
22.04.2021
02:13
19:06
11
 Пятница
23.04.2021
02:10
19:08
12
 Суббота
24.04.2021
02:06
19:10
13
 Воскресенье
25.04.2021
02:02
19:12
14
 Понедельник
26.04.2021
01:58
19:14
15
 Вторник
27.04.2021
01:54
19:16
16
 Среда
28.04.2021
01:53
19:18
17
 Четверг
29.04.2021
01:52
19:20
18
 Пятница
30.04.2021
01:51
19:22
19
 Суббота
01.05.2021
01:50
19:24
20
 Воскресенье
02.05.2021
01:48
19:26
21
 Понедельник
03.05.2021
01:47
19:28
22
 Вторник
04.05.2021
01:46
19:30
23
 Среда
05.05.2021
01:45
19:32
24
 Четверг
06.05.2021
01:44
19:34
25
 Пятница
07.05.2021
01:43
19:36
26
 Суббота
08.05.2021
01:42
19:38
27
 Воскресенье
09.04.2021
01:41
19:40
28
 Понедельник
10.04.2021
01:40
19:42
29
 Вторник
11.04.2021
01:39
19:44
30
 Среда
12.04.2021
01:38
19:46
Четверг
13.05.2021
Праздник Ураза-байрам
Источник: prazdniki-na-nosu
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постпраздникирамаданмусульманские праздникисухурифтарвремя приема пищи
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