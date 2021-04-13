Эпичный момент обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле попал на видео

Эпичный момент обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле попал на камеры видеонаблюдения. как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 12 апреля Сибирская генерирующая компания сообщила горожанам об обрушении части трубы ТЭЦ-2.
Инцидент произошел вечером 11 апреля. Разумеется, это повлияло на снижение условий термодинамического процесса теплоснабжения в некоторых частях города - в центре, Потоке, посёлков Восточный и ВРЗ.
Чтобы жители Барнаула не остались без тепла, СГК использовала запасной вариант нагрева - районную водогрейную котельную.
- Мы приносим свои извинения за временные неудобства и делаем все возможное, чтобы их минимизировать. Просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.
Из-за обрушения трубы в городе ввели режим повышенной готовности. Стоит отметить, что эта ТЭЦ-2 построена в 1955 году.
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