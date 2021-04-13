Эпичный момент обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле попал на видео
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Эпичный момент обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле попал на видео

11:24:344/13/2021Фото: @barnaul_insta
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Из-за обрушения трубы в городе ввели режим повышенной готовности.

На ТЭЦ-2 в Барнауле обрушилась труба

Эпичный момент обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле попал на камеры видеонаблюдения. как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 12 апреля Сибирская генерирующая компания сообщила горожанам об обрушении части трубы ТЭЦ-2.

Инцидент произошел вечером 11 апреля. Разумеется, это повлияло на снижение условий термодинамического процесса теплоснабжения в некоторых частях города - в центре, Потоке, посёлков Восточный и ВРЗ.

Чтобы жители Барнаула не остались без тепла, СГК использовала запасной вариант нагрева - районную водогрейную котельную.

- Мы приносим свои извинения за временные неудобства и делаем все возможное, чтобы их минимизировать. Просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

Из-за обрушения трубы в городе ввели режим повышенной готовности. Стоит отметить, что эта ТЭЦ-2 построена в 1955 году.


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