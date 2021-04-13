Турция закрыта: Какие есть альтернативы популярным курортам

Авиасообщение с Турцией Россия закрывает на полтора месяца с 15 апреля. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", причиной этого стал резкий всплеск заболеваемости в стране коронавирусом и завоз оттуда новых штаммов российскими туристами.
В турфирмах России назвали, где можно отдохнуть, кроме Турции. Например, в Болгарии. Эту страну достойной альтернативой назвал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
"Там климатические условия нормальные. Африканская страна не может быть в полной мере альтернативой – ни Тунис, ни Марокко… Может быть решением открытие египетского направления. Но мы об этом с 2014 года говорим. Но я за болгарское направление. Хотя Египет – это круглогодичное направление, но в летний период оно жарковато. Из европейских стран в Болгарии – мягкость климата, наличие большого номерного фонда. Я бы рекомендовал активизировать переговорный процесс с болгарской стороной для возможной переориентации туристских потоков туда", - цитирует Мальцева РИА Новости.
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