Коронавирус убил 4 пациентов за сутки на 13 апреля 2021. Свежие данные в Новосибирской области
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Коронавирус убил 4 пациентов за сутки на 13 апреля 2021. Свежие данные в Новосибирской области

2:55:014/13/2021Фото: pixabay.com
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В борьбе за жизнь в отделениях реанимации находится 71 сибиряк. На ИВЛ – 13 пациентов.

коронавирус, пандемия, COVID-19
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Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Оперштаб Новосибирской области по коронавирусу предоставил новые данные о зараженных за сутки на 13 апреля. За все время пандемии зарегистрировано 39 796 случаев коронавируса, за последние сутки - 79. При этом 37 055 пациентов поправились от недуга. За последние сутки 96 выздоровевших.

Также известно о 4-х умерших. Это мужчины в возрасте 74 года, 87 лет и женщины в возрасте 77 лет, 84 года. Всего в регионе от коронавируса скончались 1 688 человек.

В борьбе за жизнь в отделениях реанимации находится 71 сибиряк. На ИВЛ – 13 пациентов.

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пандемиякоронавирусCOVID-19
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