Коронавирус убил 4 пациентов за сутки на 13 апреля 2021. Свежие данные в Новосибирской области

Оперштаб Новосибирской области по коронавирусу предоставил новые данные о зараженных за сутки на 13 апреля. За все время пандемии зарегистрировано 39 796 случаев коронавируса, за последние сутки - 79. При этом 37 055 пациентов поправились от недуга. За последние сутки 96 выздоровевших.
Также известно о 4-х умерших. Это мужчины в возрасте 74 года, 87 лет и женщины в возрасте 77 лет, 84 года. Всего в регионе от коронавируса скончались 1 688 человек.
В борьбе за жизнь в отделениях реанимации находится 71 сибиряк. На ИВЛ – 13 пациентов.