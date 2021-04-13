Новых 8173 зараженных коронавирусом россиян нашли за сутки на 13 апреля. Такого не было с сентября 2020

По сообщениям оперативного штаба, 13 апреля в России выявили новые случаи заболевания коронавирусом, еще 8173 заражений. Это самый минимальный показатель с последнего подобного момента 28 сентября 2020 года.
Больше всего выявлено случаев в Москве - 1782, Санкт-Петербурге - 701, Московской области - 533. Помимо этого, за сутки скончалось 338 человек, и выздоровели - 9611 пациент. Таким образом, с начала пандемии по России зарегистрировано 4 657 883 случая COVID-19, 4 281 776 - выздоровлений, 103 601 - летальных исходов.
8 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова допускала вариант увеличения коронавирусной инфекции к осени. При этом, еще одной волны инфекции, вполне можно избежать, если соблюдать все ограничительные меры гражданам. В частности, ношение маски, бесплатная прививка и частое мытьё рук.
На данный момент существует три вида вакцины, которые одобрены на территории России: среди которых «Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в Центре имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» производства ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН».
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