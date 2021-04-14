Начальника полиции допросят депутаты: Тема - набережная Бердска и жалоба областному прокурору

Приняли решение об обращении в прокуратуру региона из-за незаконных земель бизнесмена Илющенко депутаты Бердска.
Напомним, арендатор мэрии Александр Илющенко объединил в единый недвижимый комплекс несколько арендованных земельных участков. Фактически, набережная Бердска перешла в собственность бизнесмена.
Как рассказал председатель комитета по промышленности и предпринимательству в Бердске Владимир Захаров, на следующее заседание депутаты намерены спросить у начальника МВД Бердска Владимира Соколова, на каком этапе находится расследование уголовного дела по бердской набережной.
- По Илющенко есть ответ, где есть какие-то позитивные вещи, правда, они не до такой степени, как бы нам хотелось. Есть две зацепки, над которыми они работают и мы. Честно говоря, я думаю в течение 2-3 недели заслушаем Соколова. Он же нам обещал дать какую-то информацию в этом направлении,- заявил Владимир Захаров 13 апреля.
Также выяснилось, что письмо от прокуратуры по делу набережной не удовлетворил местных депутатов. Народные избранники намереваются повторно обратиться в прокуратуру региона с целью проведения проверки нарушений правоохранительными органами.
администрация Бердска?
- Арбитражным судом 25.11.2019 вынесение признании незаконным решения Администрации города Бердска от 16.01.2019 об отказе в предоставлении ИП Илющенко А.П. в аренду земельных участков с кадастровыми номерами 54:32:010689:54 и 54:32:010689:55. На указанных земельных участках расположены объекты, принадлежавшие на праве собственности Илющенко А.П.:
- причал;
- набережная;
- скейтпарк ;
- универсальная детская игровая площадка;
- бассейн;
- вспомогательное строение №1;
- больверк;
- парковка.
Напомним, что 13.12.2018 органами Росреестра по Новосибирской области был произведен кадастровый учет и зарегистрировано право собственности Илющенко А.П. на объект недвижимости - Единый недвижимый комплекс «Пансионат «Лесная сказка». В единый комплекс, на основании Технического плана, были объединены объекты, расположенные на земельных участках, находящихся в распоряжении Бердска, а также пансионат «Лесная сказка» и объекты благоустройства городка «Изумрудный». Администрация города Бердска считает, что данные действия, в том числе и подготовка Технического плана, объединившего такие несвязанные между собой объекты, произведена в нарушение законодательства, с целью приобретения права собственности (аренды до 49 лет) на земельные участки, предназначенные для благоустройства, возведения капитальной набережной и в целом, для благоприятных условий жизни 100 тысячного города.
B целях недопущения мошеннических действий отношении муниципального имущества, учитывая, что суды в рамках гражданско-правовых споров становятся на сторону предпринимателя, администрацией г. Бердска в ОМВД г. Бердска было подано заявление о преступлении. 24.12.2019 возбуждено уголовное дело по заявлению администрации г. Бердска о преступлении, зарегистрированному в КУСП 30.07.2019. в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ, выразившегося в попытке приобретения права на имущество - земельных участков, без проведения в установленном законом порядке торгов и попытки причинить материальный ущерб в особо крупном размере. Предметом преступления являются земельные участки с кадастровыми номерами 54:32:010689:54 и 54:32:010689:55. Постановлением суда в рамках уголовного дела, 09.04.2020 на земельные участки наложен запрет на регистрационные действия (арест). Арест земельных участков действовал до 30 апреля.
B настоящее время они признаны вещественными доказательствами и переданы на хранение администрации. Также в рамках уголовного дела с 08.07.2020 - по 27.07.2020 была проведена судебная строительно-техническая экспертиза ЭКЦ ГУ МВД РФ, в которой на разрешение эксперта были поставлены вопросы, являются ли объекты недвижимости, входящие в Единый комплекс, объектами капитального строительства. Выводами эксперта установлено, что отдельные объекты, расположенные на участках 54:32:010689:54 и 54:32:010689:55, например больверк, лишь частично обладает признаками капитального строительства, а скейтпарк и парковка - вообще отсутствуют на участке. Относительно набережной, в связи с отсутствием проектной документации, эксперт также не смог установить сооружения, относящиеся к ней. Также администрацией Бердска был заключен контракт с ФБУ Сибирский РЦСЭ Минюста России на оказание услуг по проведению строительно-технического исследования. На разрешение эксперта был поставлен вопрос: «Имеется ли неразрывная физическая или технологическая связь между объектами, объединенными в единый недвижимый комплекс - сооружение с кадастровым номером 54:32:000000:3615 (пансионат «Лесная сказка») 09.10.2020 был получен Акт экспертного исследования № 1810/9-6.
Согласно выводам эксперта, объекты, входящих в состав ЕНК пансионат «Лесная сказка» (баскетбольная площадка, беседка большая, место отдыха, беседка малая площадью 6,9 кв. м., беседка малая площадью 13,8 кв. м., теннисный корт, открытый водоем мостиком, здание (пансионат), здание (спальный корпус), скейтпарк, причал, набережная, универсальная детская игровая площадка, бассейн, вспомогательное строение №1, больверк, парковка) не могут быть идентифицированы как единый недвижимый комплекс, поскольку неразрывная физическая или технологическая связь между перечисленными выше объектами, объединенными в состав ЕНК пансионат «Лесная сказка», отсутствует.
Копия Акта экспертного исследования была направлена в Следственный отдел ОМВД по Бердску для приобщения к материалам уголовного дела в качестве доказательств. По информации ОМВД, в настоящее время предварительное следствие приостановлено по основанию, предусмотренному п.1 ч.1 ст.208 УПК РФ - лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого не установлено.
16.12.2020 Бердским городским судом по иску Сотова К.Г. к Илющенко А.П. о признании недействительными записей о регистрации права в ЕГРН, признании сделки недействительной и применении последствий, признании права общей долевой собственности на объекты благоустройства городка Изумрудный (дело № 2-47/2020 (2-1258/2019)) вынесено решение, которым право собственности Илющенко А.П. в отношении ЕНК признано отсутствующим. Данное решение не вступило в законную силу. На Илющенко А.П. подана апелляционная жалоба на указанное решение, назначена к рассмотрению Новосибирским областным судом на 22.04.2021, - рассказала вице-мэр Бердска Жанна Шурова.
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