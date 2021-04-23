Бизнесмен Илющенко снова проиграл суд мэрии по земле набережной: Когда отдаст ее Бердску?

Новосибирский областной суд оставил в силе судебное решение по делу набережной Бердска. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" стало известно сегодня, 23 апреля.
Предполагается, что бизнесмен Александр Илющенко, который объединил в единый недвижимый комплекс несколько земельных участков набережной и получил на землю законное право, может обжаловать решение суда в порядке кассации.
Напомним, 24 декабря 2019 года следственным отделом ОМВД России Бердска возбуждено уголовное дело по статьям ЗО ч. З, 159 ч.4 УК РФ в отношении неустановленного лица, которое пыталось незаконно приобрести право на имущество - земельные участки, принадлежащее администрации Бердска, однако свои действия не смогло довести до конца по независящим от него обстоятельствам.
Суть уголовного дела заключатся в попытке приобретения права на имущество - земельных участков, без проведения в установленном законом порядке торгов и попытки причинить материальный ущерб в особо крупном размере. Предметом преступления являются земельные участки с кадастровыми номерами 54:32:010689:54 и 54:32:010689:55. Постановлением суда в рамках уголовного дела, 09.04.2020 на земельные участки наложен запрет на регистрационные действия, но до 30 апреля. До сих пор земля признана вещественными доказательствами и передана на хранение администрации. Кроме того, 16 декабря 2020 года Бердский городской суд вынес решение, которым право собственности Илющенко в отношении ЕНК признано отсутствующим.
Стоит отметить, что расследование уголовного дела приостановлено, так как не найдено виновное лицо. Депутаты Бердска намерены вызвать на очередной профильного комитет начальника полиции горда Владимира Соколова, чтобы узнать, когда расследование дела закончится.