Инцидент с провалившимся в коммунальную яму мальчиком в Бердске дошел до губернатора. Местная власть всполошилась

После публикации «Курьер. Среда. Бердск» о том, что ребенка засосало в грязь коммунальной ямы во дворе дома в Бердске, власть начала суетиться. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», ситуацией заинтересовались не только в местной мэрии, но и в правительстве Новосибирской области.
По сведениям редакции, выясняют подробности ситуации вице-мэр Бердска Жанна Шурова, которая курирует социальную политику, подключились органы опеки. Кроме того, «уже звонили от губернатора», чтобы уточнить, что произошло с ребенком и какие меры требуется срочно предпринимать.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», инцидент произошел во дворе дома №18 по ул. Вокзальной, где муниципальный Комбинат бытовых услуг вырыл яму для ремонта трубы, по которой текут сточные воды.
- Ребенок провалился, его засосало, он ногу повредил. Мальчику лет 5. Его вытащили из ямы с грязью, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» в среду Олег Чебаненко, депутат бердского горсовета и директор управляющей компании «Вымпел».
Именно эта УК обслуживает дом на Вокзальной. По словам Чебаненко, КБУ еще в марте разрыл игровую площадку многоквартирного дома вдоль забора детского сада:
- А сейчас мы пожинаем плоды. Деревья переломали, песочницы порушили. Сегодня звонил, обещали исправить. Не знаю, насколько оперативно сделают. Будем писать в прокуратуру.
Руководитель Комбината бытовых услуг Александр Алексеенко предполагает, что ребенок зашел за ограждения. Хотя, говорит, к нему информации о подобном инциденте не поступало, но пообещал разобраться:
- Вероятно, ребенок зашел за ограждение. Мы не можем оперативно восстановить благоустройство, поскольку идет оттайка грунта. По случаю с ребенком на нас никто не выходил.
Как позже уточнил Чебаненко, КБУ оперативно засыпал яму. Кроме того, навели относительный порядок на детской площадке: во всяком случае вывезли выкорчеванные деревья. По его словам, город делает все возможное для комфортной жизни бердчан, хотя, конечно, не все удается сделать быстро, в том числе и по объективным причинам — погода.
Между тем, в редакцию после публикации начали поступать звонки от бердчан: рассказывают, где еще есть опасные ямы, которые не обязательно сотворил КБУ. В частности горожан возмутили угрожающие провалы вокруг ливневого колодца на перекрестке улиц Горького и Радищева.
- В этом месте как раз дети ходят. Как бы не случилось беды, - сообщил очевидец «Курьер. Среда. Бердск».
Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.