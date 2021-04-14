Инцидент с провалившимся в коммунальную яму мальчиком в Бердске дошел до губернатора. Местная власть всполошилась
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Инцидент с провалившимся в коммунальную яму мальчиком в Бердске дошел до губернатора. Местная власть всполошилась

2:07:464/14/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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К выяснению обстоятельств произошедшего подключились чиновники и органы опеки. Между тем, КБУ оперативно засыпал яму и навел относительный порядок на детской площадке возле дома №18 по ул. Вокзальной.

КБУ восстанавливает благоустройство разрытых при ликвидации аварий участков в Бердске по плану

После публикации «Курьер. Среда. Бердск» о том, что ребенка засосало в грязь коммунальной ямы во дворе дома в Бердске, власть начала суетиться. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», ситуацией заинтересовались не только в местной мэрии, но и в правительстве Новосибирской области.

По сведениям редакции, выясняют подробности ситуации вице-мэр Бердска Жанна Шурова, которая курирует социальную политику, подключились органы опеки. Кроме того, «уже звонили от губернатора», чтобы уточнить, что произошло с ребенком и какие меры требуется срочно предпринимать.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», инцидент произошел во дворе дома №18 по ул. Вокзальной, где муниципальный Комбинат бытовых услуг вырыл яму для ремонта трубы, по которой текут сточные воды.

- Ребенок провалился, его засосало, он ногу повредил. Мальчику лет 5. Его вытащили из ямы с грязью, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» в среду Олег Чебаненко, депутат бердского горсовета и директор управляющей компании «Вымпел».

Именно эта УК обслуживает дом на Вокзальной. По словам Чебаненко, КБУ еще в марте разрыл игровую площадку многоквартирного дома вдоль забора детского сада:
- А сейчас мы пожинаем плоды. Деревья переломали, песочницы порушили. Сегодня звонил, обещали исправить. Не знаю, насколько оперативно сделают. Будем писать в прокуратуру.

Руководитель Комбината бытовых услуг Александр Алексеенко предполагает, что ребенок зашел за ограждения. Хотя, говорит, к нему информации о подобном инциденте не поступало, но пообещал разобраться:
- Вероятно, ребенок зашел за ограждение. Мы не можем оперативно восстановить благоустройство, поскольку идет оттайка грунта. По случаю с ребенком на нас никто не выходил.

Как позже уточнил Чебаненко, КБУ оперативно засыпал яму. Кроме того, навели относительный порядок на детской площадке: во всяком случае вывезли выкорчеванные деревья. По его словам, город делает все возможное для комфортной жизни бердчан, хотя, конечно, не все удается сделать быстро, в том числе и по объективным причинам — погода.

Между тем, в редакцию после публикации начали поступать звонки от бердчан: рассказывают, где еще есть опасные ямы, которые не обязательно сотворил КБУ. В частности горожан возмутили угрожающие провалы вокруг ливневого колодца на перекрестке улиц Горького и Радищева.
- В этом месте как раз дети ходят. Как бы не случилось беды, - сообщил очевидец «Курьер. Среда. Бердск».

 

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