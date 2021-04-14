Новых 8 326 инфицированных коронавирусом выявили в России за сутки на 14 апреля

Оперштаб по коронавирус в России назвал число зараженных за сутки на 14 апреля - 8 326. Днем ранее эта цифра была равна 8 173. Скончались от вируса за сутки 399 россиян, а выписались после болезни — 9 447.
Новые случаи выявили в 84 регионах. Как и в предыдущие дни, больше всего зараженных зафиксировали в Москве — 1 837, Санкт-Петербурге — 712, Подмосковье — 568, Ростовской области — 239, Нижегородской — 215.
Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 4 666 209 человек. Умерли от вируса 104 000 россиян, а вылечились - 4 291 223. По данным ВОЗ инфицированных в мире - 136,2 миллиона.
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