Закрытые из-за коронавируса классы и новых заразившихся посчитали за сутки на 14 апреля в Бердске
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Закрытые из-за коронавируса классы и новых заразившихся посчитали за сутки на 14 апреля в Бердске

7:23:184/14/2021Фото: Nso.ru
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Всего в городе за время пандемии официально зарегистрировано 1667 случаев заболевания коронавирусом. При этом выздоровели и выписались 1561 пациентов.

Суточный прирост больных в Бердске уменьшается
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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На 14 апреля в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находится 72 жителя города, в том числе 39 детей. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" в среду сообщили в оперативном штабе. За последние сутки у бердчан взято 175 тестов на коронавирусную инфекцию.

За прошедшие 24 часа в Бердске выявили 3 новых пациента с положительным COVID 19. Всего в городе за время пандемии официально зарегистрировано 1667 случаев заболевания коронавирусом. При этом выздоровевших и выписанных насчитали 1561.

Кроме того, стало известно о ситуации с коронавирусом в школах и детских садах Бердска.

-В образовательных организациях города Бердска на 14 апреля 2021 года 3 заболевших ученика школ, заболевших воспитанников детских садов и сотрудников нет. На карантин по COVID-19 закрыты 3 класса, - рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в оперштабе.

Вместе с тем, из-за ОРВИ закрыта всего 1 группа во всех детских садах Бердска.

 

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коронавирусзаразилисьза сутки
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