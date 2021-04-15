Когда пройдет ОГЭ по математике в 2021 году: даты и изменения в сдаче экзамена
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Когда пройдет ОГЭ по математике в 2021 году: даты и изменения в сдаче экзамена

2:00:014/15/2021,Мария РодченковаФото: https://www.freeimg.ru/
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В прошлом году из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом ОГЭ был отменен, однако в этом году пройдет без изменений.

Экзамен пройдет в три этапа. Первый, досрочный, состоится с 20 апреля по 14 мая, основной - с 21 мая по 1 июля, дополнительный — с 3 по 22 сентября

Основной государственный экзамен - это итоговый экзамен за курс общего образования в России, которое оканчивается после 9 классов. О том, когда он пройдет по математике в 2021 году и какие есть изменения - в нашем материале.

Экзамен пройдет в три этапа. Первый, досрочный, состоится с 20 апреля по 14 мая, основной - с 21 мая по 1 июля, дополнительный — с 3 по 22 сентября. Большинство школьников будут сдавать ОГЭ в основной период. По расписанию, составленному Рособрнадзором, экзамен по математике состоится 27 и 28 мая; 16 июня и 2 июля (резервные дни), 6 и 15 сентября - дополнительный период.

Проведение экзамена похоже на ЕГЭ. Школьникам придется сдавать его в другой школе, нельзя пользоваться телефоном и другими гаджетами, наблюдатели строго следят за дисциплиной и тем, чтобы дети не списывали.
В этом году количество заданий по математике уменьшилось - преобразование алгебраических и числовых выражений стало одним заданием. Изменения коснулись и последовательностей и прогрессий. Теперь задание заменено на проверку умения применять знания о последовательностях и прогрессиях в прикладных ситуациях.

Если школьник не набрал минимальное количество баллов по 1–2 предметам, то можно пересдать ОГЭ в один из резервных дней, при этом один экзамен можно пересдавать до трех раз. Если экзамен не сдан с трех попыток, ученик не получает аттестат, а только справку. Также передача возможна при чрезвычайных ситуациях, когда ученик не смог присутствовать на ОГЭ по уважительной причине. Например, он попал в аварию, заболел и т.д.
ОГЭ позволяет проверить силы перед главным государственным экзаменом, улучшить качество знаний, поступить в колледж после 9 классов, поэтому важно получить по нему высокий балл. Школьникам предстоит в обязательном порядке сдавать математику и русский язык, а также экзамены по выбору для профиля последующего обучения. В прошлом году из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом ОГЭ был отменен, однако в этом году пройдет без изменений.

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егэОГЭ по математике
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