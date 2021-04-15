В новой общественной бане попариться летом-2021 смогут жители Бердска: Как скажет арендатор

Власти Бердска приступают к поиску арендатора для новой городской бани на ул. Комсомольской. Об этом сообщает пресс-центр мэрии со ссылкой на замглавы по социальной политике и экономрзавитию Жанну Шурову.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", баню построили в конце декабря 2020 года. Но несколько месяцев заняла процедура оформления здания в собственность города.
- На сегодня объект является собственностью муниципалитета, объект поставлен на кадастровый учёт. Разработана техническая документация на определение арендатора. В конце апреля запустим аукцион для поиска арендатора. Также размещаем аукцион по благоустройству прилегающей территории: это асфальтирование, бордюры, подъездные пути, дорожки, малые формы. Приём заявок будет длиться 30 дней, то есть весь май. Как только аукцион состоится, мы баню сразу же открываем, - сообщила Жанна Сергеевна.
По ее словам, как таковой задержки по срокам открытия не было. Немало времени заняла регистрация объекта в федеральных структурах.
Несмотря на то, что у бани будет свой арендатор, она останется муниципальной. Тарифы в бане будет устанавливать администрация.
Напомним, баня проектировалась с одним отделением для попеременного обслуживания мужчин и женщин. Поэтому в бане будут действовать мужские и женские дни. Кроме того, в бане есть оборудование для инвалидов.
Структура:
- банное отделение: ожидальная с буфетом, раздевальная, мыльная с обмывочными душами, парильная, туалет (габариты туалета приняты из условия возможности пользования посетителями из маломобильных групп населения);
-подсобные и вспомогательные помещения банного отделения: комната персонала, кладовая чистого белья, кладовая уборочного инвентаря;
- технические и вспомогательные помещения;
- бытовые (гардеробы верхней одежды посетителей и персонала), административное помещение (кабинет), вестибюль.
Объект полностью охраняем. Охрана там будет и после открытия для посетителей.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", новую баню на месте снесенной на ул. Комсомольской строил крупны бердский бизнесмен Виктор Голубев. Горожане жаловались, что стройка в распутицу портила дороги и тротуары.
15 апреля там относительно чисто, обнаружил "Курьер. Среда. Бердск". Пока не сделаны тротуары, подъездные пути и парковка - лишь посыпаны щебнем.
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