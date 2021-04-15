Село с застрявшей "скорой" проверит СК: Медики под Искитимом еле успели к 9-месячной задыхающейся малышке
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Село с застрявшей "скорой" проверит СК: Медики под Искитимом еле успели к 9-месячной задыхающейся малышке

2:25:104/15/2021Фото: Предоставлено Юлией
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Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал об истории многодетной мамы, младшей дочери которой стало плохо из-за аллергической реакции. Врачи оперативно приехали на вызов, но девочки помочь не смогли - машина увязла в болоте из грязи.

Отсыпать дороги жителям Молодежного приходится за свой счет

СК по Новосибирской области инициировал проверку по факту, застрявшей в грязевом болоте машины скорой помощи в селе Лебедевка, что в Искитимском районе. Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 9-летней малышке стало плохо, у нее начался приступ удушения из-за аллергической реакции.

Поначалу родители решили, что малышка где-то простудилась и надо бы утром показать ее врачу. Но ближе к полуночи сип сменился на хрип, а сама девочка стала кричать и плакать.

- Крик у нее был не такой как всегда. Я поняла, что она задыхается. Мы позвонили в "скорую", которая приехала очень быстро - 5-7 минут и они были в Лебедевке. Но заблудились, потому что нумерация домов в нашем микрорайоне Молодежный выставлена как попало. И в этот раз машина еще и зарюхалась в грязь, а у меня ребенок на руках весь синеет, кашляет, задыхается, глаза закатываются. Дочка синела и хрипела у меня на руках, а я ничем не могла ей помочь! - вспоминает многодетная мама Юлия Скибинская.

Ребенка спас друг семьи, работающий в медицинском учреждении. Когда девочка только начала задыхаться, мама позвонила ему и попросила помочь. Дорогу до дома он знал хорошо и очень скоро был на месте. Осмотрев ребенка, он принял решение действовать незамедлительно. В аптечке нашлась ампула гормонального препарата, способного купировать приступ аллергии. Осторожно рассчитав дозу для такого маленького пациента, доктор поставил укол.

Когда врачи скорой помощи, освобожденной из грязевого плена при помощи соседских машин, все-таки приехали, ребенка вместе с мамой забрали в Искитимскую городскую больницу.

- По сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки. Следствием будут проверены все факты, изложенные в опубликованном материале, и будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) ответственных лиц за содержание дороги лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает "Курьер. Среда. Бердск" пресс-служба СУ СК по Новосибирской области сегодня, 15 апреля.


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скорая помощьпроверказастряла в грязи
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