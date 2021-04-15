Владелец санатория "Сибиряк": проект лесоустройства территории пять месяцев в мэрии Бердска

Назвал ложью высказывания депутатов о бердском санатории "Сибиряк" председатель совета директоров Николай Харченко.
Напомним, что депутат Елена Белова, будучи членом природоохранной комиссии на комитете по промышленности и предпринимательству 13 апреля рассказала другим народным избранникам о ситуации в "Сибиряке". Как отметила Елена Викторовна, деревья на территории санатория находятся, якобы в ужасном состоянии. Вокруг колодца обваливается земля, вследствие чего загрязненная вода поступает в реку. Председатель комитета Владимир Захаров поддержал Елену Викторовну и добавил, что беседки, располагающиеся на территории санатория будто стоят на молодых деревьях: дубках, соснах и елях. Начальник управления земельных отношений Дмитрий Шинкевич заявил, что у санатория "Сибиряк" отсутствует проект лесоустройства. В результате чего лечебному учреждению предъявлены штрафные санкции около 1 млн рублей.
"Им осталось только собраться, поворчать и подписать"
Сегодня, 15 апреля, владелец "Сибиряка" Николай Харченко сообщил "Курьер. Среда. Бердск", что проект освоения лесов находится в мэрии уже 5 месяцев. Руководитель считает, что проект не "сдвигается с места" только из-за замечаний депутата Беловой.
- Группа депутатов так и не рассмотрела проект освоения лесов. Весь земельный участок территории "Сибиряка" делится на три части: первая часть - собственность, вторая - долгосрочный договор аренды на часть территории. Последний кусок земли, из-за которого идет весь сыр-бор, он тоже по договору аренды. Им владеет санаторий "Сибиряк". В 2013 году был заключен долгосрочный договор аренды на освоение этой территории, и мы ее осваивали. Были построены малые архитектурные формы, заведено освещение, поставлена баня. В 2017 году, несмотря на заключенный договор аренды земли, участок передали в лес. Соответственно с нами договор был расторгнут, хотя у нас был договор долгосрочный. Эта земля находится в окружении территории, которую мы занимаем. Мы и ухаживали за ней, и пользовались, своевременно вносили арендную плату сразу же, несмотря на то, что не было договора аренды. Так происходило в течение двух лет. В 2018 году был объявлен аукцион, который мы выиграли и землю забрали.
Тут же, несмотря на пандемию, мы приготовили проект освоения лесов и доставили его в депутатскую комиссию и в мэрию. Мэрия, действительно, нам помогает, идет на встречу, но бред депутатов во главе с Беловой, если честно, уже надоел. Понятно, что коли эта земля была нам передана по договору аренды, и там были установлены детские игровые площадки, зонтики, лавочки, столбы освещения, группа депутатов сказала демонтировать все, чтобы участок был чистый. Естественно, я на это не пошел. Договорились о том, что мы переделываем пункт временного хранения инвентаря, открываем территорию. Мы реально выполнили все свои обещания. Мы закрыли баню, и сейчас она не функционирует. Мы открыли проход с территории "Лисьей Норы". Это единственный заход на арендованный участок, остальные же находятся в частной собственности. Группа депутатов не выполнила свои обещания и просто нам пока не подписала проект. Им только осталось собраться, рассмотреть его, поворчать и подписать,- сказал Николай Харченко в беседе с "Курьер. Среда. Бердск".
Как выяснилось, в настоящее время Николай Харченко намеревается обращаться в комиссию почему проект находится на рассмотрении так долго.
Откуда взялся штраф 1 млн рублей?
- По поводу штрафных санкций... Что за глупость? Откуда эти цифры? Это полнейшая ложь. У учреждения нет никаких задолженностей перед бюджетом, налоговой и уплатой аренды. Один раз нам присылали письмо о том, что якобы мы должны заплатить 150 тысяч рублей штрафных санкций за пользование территорией. Во-первых, мы категорически отказались от этого. Мы написали письмо и объяснение, почему этого не будет. На этом все успокоились. И если такое письмо придет, естественно, я его обжалую через суд и выиграю 100%,- произнес Николай Константинович.
" Я не могу прийти с топором и вырубить деревья"
- Какие деревья разорваны или сорвана с них кора? - Я, честно говоря, не совсем понимаю. Что такое аварийные деревья? Действительно, они существуют. Их снос - это целый процесс. Я не могу прости прийти с топором, вырубить это дерево, потому что сразу получу штраф. Я максимум получил разрешение на снос 3-х или 4-х деревьев, которые уже падали и могли просто кого-то убить. Если я не могу получить даже согласованный проект освоения лесов, то о каких деревьях мы вообще можем говорить? - недоумевает Николай Харченко.
А есть ли молодые дубки и канализация?
- Где Белова "залезла" в эту канализацию и нашла сток воды, который идет в реку? Это тоже полнейший бред. Беседки стоят на молодых дубках? Так дубки никакие в лесу в принципе не растут. Они растут в средней полосе или на открытых зонах. Это смешно. Беседки в "Сибиряке" стоят 8 лет. На деревьях они точно не стоят,- заявил владелец санатория.
Снос трактира "Лисья нора"
- Снос "Лисьей норы"? Хотеть можно, что угодно. Мы совершенно законно построили на своей же собственности "Лисью нору". Приходили представители мэрии и депутаты. Они проверяли, когда шло строительство. Всех все устаивало 6 лет. Сейчас может рядом появился какой-то ресторан и после этого получилось так, что мы, якобы вышли за границы своего участка. Где вы раньше были, дорогие мои товарищи-депутаты? Раньше на месте трактира находилась лодочная станция. Это было при СССР. Лодочную станцию мы демонтировали и на ее месте поставили "Лисью нору". Я даже больше скажу, при Советском Союзе вся территория принадлежала "Сибиряку",- заверил Харченко.
"Слон, моська и госпожа Белова"
- После последней выходки госпожи Беловой, я буду делать запросы в депутатскую комиссию по поводу ее поведения. Я это так просто не оставлю. Если раньше это было, как "слон и моська", то сейчас негативные высказывания в наш адрес продолжаются постоянно. Мы перешли и на рынок в Сочи. Мы открыли лучший в России "Сибиряк". У нас нет столько проблем от властей , как в Бердске. Из 200 сотрудников за время пандемии мы не уволили ни одного. Если только посчитать сколько налогов мы платим в местные бюджеты! - изрек Николай Харченко.
Поиск молодых депутатов
-Мы никогда не лезли в политику, но сейчас в связи с депутатскими выборами, мы начинаем поиск нормальных, молодых кандидатур, которые действительно принесут пользу Бердску. Мы будем пробовать их всячески выделять для того, чтобы нормальные депутаты сменили существующую команду. Будем рассматривать разные кандидатуры, которые действительно подходят на эти места. Так, что к следующим выборам подготовимся,- произнес владелец "Сибиряка".
А что думает сама депутат Елена Белова?
Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" депутат Елена Белова, у нее нет цели следить за руководителем санатория "Сибиряк" Николаем Харченко. На территории учреждения она не была с осени 2020 года. Белова посещает территорию только, как член комиссии, которая как раз и рассматривает проект лесоустройства.
- О том, что проект лесоустройства "Сибиряка", как говорит Харченко, якобы специально не рассматривают 5 месяцев, то это неправда. Любое их обращение рассматривалось в администрации комиссионно. Из-за того, что на территории санатория были нарушения, проект отклоняли. А отклоняли для того, чтобы руководство исправило все нарушения. Они их не исправляли и опять обращались в администрацию. Мы комиссией снова выезжали и посмотрели, что ничего не исправлено. Почему то Николай Харченко считает, что вправе делать, что хочет на лесном участке, который взял в аренду. О том, что я к нему предвзято отношусь - это абсолютно неправильное суждение. Так считает Николай и это его личное мнение. Кто-то написал в прокуратуру на то, что проход в санатории закрыт, и люди не могут пройти. Владелец санатория считает, что заявление написала я, а я вообще даже не знала об этом,- заявила Елена Викторовна.
Будет ли утвержден проект лесоустройства санатория "Сибиряк" покажет время.
"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.