8 944 новых пациентов с коронавирусом нашли в России за сутки на 15 апреля
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8 944 новых пациентов с коронавирусом нашли в России за сутки на 15 апреля

4:42:544/15/2021Фото: pixabay
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Наибольший рост заразившихся зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Ростовской области и Нижегородской области.

В России за сутки увеличилось число зараженных коронавирусом
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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За последние сутки в России появилось 8 944 новых пациентов, заразившихся коронавирусом. Днем ранее было 9 326 вновь зараженных, что показывает прирост числа больных. Также сообщается о 398 умерших и 10 225 выписанных после выздоровления.

Наибольший рост заразившихся зафиксирован в Москве (2455), Санкт-Петербурге (719), Московской области (565), Ростовской области (240) и Нижегородской области (211).

Наименее всего заразились в Еврейской автономной области (1), Туве (2) и Магаданской области (2).
За весь период пандемии в России было заражено 4 675 153 человека, из которых 104 398 не смогли справиться с болезнью. Выздоровевших по стране — 4 301 448 человек.

По данным ВОЗ, в мире число заразившихся приближается к 137 миллионам. Не удалось спасти около 3 миллионов человек.

Самое широкое распространение вирус получил в США, Индии, Бразилии и Франции. В этом списке РФ находится на пятой позиции, после следуют Великобритания, Турция, Италия, Германия и Испания.

 

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