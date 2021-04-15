8 944 новых пациентов с коронавирусом нашли в России за сутки на 15 апреля

За последние сутки в России появилось 8 944 новых пациентов, заразившихся коронавирусом. Днем ранее было 9 326 вновь зараженных, что показывает прирост числа больных. Также сообщается о 398 умерших и 10 225 выписанных после выздоровления.
Наибольший рост заразившихся зафиксирован в Москве (2455), Санкт-Петербурге (719), Московской области (565), Ростовской области (240) и Нижегородской области (211).
Наименее всего заразились в Еврейской автономной области (1), Туве (2) и Магаданской области (2).
За весь период пандемии в России было заражено 4 675 153 человека, из которых 104 398 не смогли справиться с болезнью. Выздоровевших по стране — 4 301 448 человек.
По данным ВОЗ, в мире число заразившихся приближается к 137 миллионам. Не удалось спасти около 3 миллионов человек.
Самое широкое распространение вирус получил в США, Индии, Бразилии и Франции. В этом списке РФ находится на пятой позиции, после следуют Великобритания, Турция, Италия, Германия и Испания.
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