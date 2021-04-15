Андрей Травников продлит режим повышенной готовности с 1 мая 2021
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Андрей Травников продлит режим повышенной готовности с 1 мая 2021

5:26:044/15/2021Фото: pixabay
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Отменить оставшиеся в регионе минимальные ограничения пока невозможно.

Режим повышенной готовности продляется
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Власти региона продляют режим повышенной готовности, введённый из-за коронавируса.

Как отметил губернатор Андрей Травников, отменить действующие в регионе минимальные ограничения невозможно.

По его словам, статистика заболеваемости не увеличивается, но в других регионах всё еще напряженная обстановка. В ближайшее время должны поступить предложения от Роспотребнадзора и оперативного штаба по поводу сроков и условий режима. Этот вопрос обсудят 19 апреля на оперативном совещании в правительстве.

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коронавирусCOVID-19режим повышенной готовности
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