Кто попал под санкции США: Полный список россиян и компаний

Белый дом 15 апреля опубликовал информацию о введении новых антироссийских санкций, писал "Курьер. Среда. Бердск". В нем 16 россиян и 16 компаний, в том числе 6 технологичных. Соответствующий указ подписал в четверг президент США Джо Байден. "Ъ" сообщил новый черный список.
Кто попал под санкции
Военный инновационный технополис «Эра». Исследовательский центр и технопарк, финансируемый и управляемый Министерством обороны. Создан в соответствии с указом президента РФ от 25 июня 2018 года. Располагается в Анапе на площади более 17 га. С технополисом взаимодействуют более 500 организаций, из них 80% — это предприятия оборонно-промышленного комплекса, 18% — научные учреждения и 2% — некоммерческие организации.
АО «Пасит». Зарегистрировано в Москве в 1998 году. Занимается информационными технологиями и вычислительной техникой. Интернет-портал компании pasit.ru сейчас недоступен. По данным властей США, IT-компания якобы проводила исследования в поддержку «злонамеренных киберопераций» Службы внешней разведки (СВР).
ООО «НеоБИТ». Создано в 2007 году в Санкт-Петербурге командой специалистов в области информационной безопасности для продвижения на российский и мировой рынок решений и передовых технологий, разрабатываемых российскими учеными, отечественных продуктов и решений, направленных на обеспечение защиты информационных систем.
АО «АСТ». Зарегистрировано в 2002 году в Москве. Предоставляет решения, продукты и услуги по обеспечению информационной безопасности инфраструктур и приложений. Сотрудничает с производственными, финансовыми, телекоммуникационными, транспортными компаниями, государственными структурами и предприятиями.
АО «Позитив Текнолоджиз» (Positive Technologies). Основано в 2002 году. Создает инновационные решения в сфере информационной безопасности. Сотрудничает с 2 тыс. компаний в 30 странах мира. В штате — более 1 тыс. сотрудников.
ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика». Зарегистрировано в 2002 году в Ростове-на-Дону. Учредитель — Министерство образования и науки РФ. Институт занимается безопасностью и защитой информации. Реализует программы дополнительного образования в области информационной безопасности. По данным США, НИИ якобы сотрудничает с СВР.
Фонд защиты национальных ценностей. Зарегистрирован в 2019 году в Москве. Некоммерческая организация, занимается пропагандой национальных ценностей, организацией международных патриотических акций и мероприятий, дискуссионных площадок и круглых столов. По данным самого фонда, его деятельность также включает «общественный контроль в интернете, анализ фактов вмешательства отдельных государств во внутреннюю политику суверенных держав, содействие общественности разных стран в сохранении традиций». По данным властей США, фонд связан с предпринимателем Евгением Пригожиным.
Association for Free Research and International Cooperation (AFRIC). Африканская ассоциация свободных исследований и международного сотрудничества. Сообщество независимых исследователей, экспертов и активистов. Основные цели: создание платформы для разработки и распространения аналитической информации, налаживание сотрудничества. По данным властей США, организация связана с предпринимателем Евгением Пригожиным.
ООО «Транс Логистик». По данным властей США, в 2019 году компания сотрудничала с предпринимателем Евгением Пригожиным с целью приобретения запасных частей для самолетов и технического обслуживания лайнеров.
ООО «Юниджет». Создано в 2006 году. Занимается организацией бизнес-перелетов. Вошло в санкционный список в связи с предполагаемым властями США сотрудничеством с предпринимателем Евгением Пригожиным.
АО «Ленпромтранспроект». Одна из крупнейших проектных организаций в России. Занимается проведением инженерных изысканий и комплексного проектирования объектов транспортной инфраструктуры. Объекты, построенные по проектам компании, действуют в странах Азии, Африки и Европы. Занималась проектированием железнодорожных подходов к Крымскому мосту.
АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит—Томмот—Якутск». Принимало участие в строительстве железнодорожных подходов к Крымскому мосту. В обязанности дирекции входили строительный контроль, изготовление техпланов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию, кадастровый учет и госрегистрация.
Фонд стратегической культуры РФ — аналитический интернет-портал, создан в 2005 году. По данным ЕГРЮЛ, его учредители — Елена Гуськова, Владимир Максименко (главный редактор) и Юрий Прокофьев. Портал публикует аналитику, комментарии по международным отношениям, мировой экономике, глобальной безопасности, истории, культуры, страноведению.
Информационное агентство «Ньюсфронт». С 2014 года занимается освещением событий в России, в Донбассе, на Балканах, в Сирии, Казахстане, Белоруссии, Молдавии и других странах. Редакции работают в Болгарии, Сербии, Германии, Франции, Испании, Великобритании, Грузии и Венгрии.
Информационное агентство «Инфорос». Создано в 2002 году, освещает вопросы политической, экономической и общественно-культурной жизни России, стран ближнего и дальнего зарубежья, вопросы информационной политики, национальной безопасности, интеграции на постсоветском пространстве, борьбы с терроризмом, развития ОПК. Учредители — Нина Дорохова, Анастасия Кириллова и ассоциация «Деловой клуб ШОС».
Информационное агентство SouthFront — портал, который публикует новости и военную аналитику по конфликтам в Ираке и Сирии, в Донбассе, Йемене.
Громов Алексей Алексеевич — первый замглавы администрации президента РФ. Бывший дипломат. В 2000–2008 годах был пресс-секретарем президента Владимира Путина. Затем в течение четырех лет был заместителем главы администрации президента. С 21 мая 2012 года — первый заместитель.
Каранда Павел Леонидович — министр внутренних дел по Республике Крым, генерал-лейтенант полиции. Более 25 лет работал в правоохранительных органах Мурманской области, где дослужился до начальника регионального управления уголовного розыска. В 2011 году был переведен в Вологодскую область, в 2016-м — в Крым.
Кулинич Лариса Витальевна — министр имущественных и земельных отношений Республики Крым с июля 2020 года. Бухгалтер-экономист. Начала карьеру в Сумской области Украины, с 2000 года — в Крыму. В министерстве (до 2014 года — Фонд имущества АР Крым) работает с 2001 года, с сентября 2014-го — в должности замминистра.
Михайлюк Леонид Владимирович — начальник крымского управления ФСБ с ноября 2018 года, генерал-лейтенант. Служит в органах госбезопасности более 35 лет, работал на Северном Кавказе. Руководил управлениями ФСБ по Вологодской и Калининградской областям.
Терентьев Владимир Николаевич — руководитель главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю, работает на полуострове с начала 2018 года. Генерал-майор юстиции. После окончания юрфака в Воронеже в 1999 году пошел работать в прокуратуру, занимал различные должности в Мурманской области и Краснодарском крае, где в 2013 году дослужился до замглавы регионального СК.
Рыженькин Леонид Кронидович — с декабря 2020 года возглавляет ПАО «Мостотрест». До этого более 15 лет работал на руководящих должностях в строительной отрасли. С 2015 года руководил инфраструктурными проектами в АО «Стройгазмонтаж», участвовавшем в строительстве Крымского моста.
Малькевич Александр Александрович — генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» с января 2021 года. В 2019 году основал и возглавил некоммерческую организацию Фонд защиты национальных ценностей. Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию СМИ и массовых коммуникаций. Занимается журналистикой с 1991 года, был зампредом комитета по печати мэрии Петербурга, избирался муниципальным депутатом. В декабре 2018 года попал под американские санкции после задержания в Вашингтоне по подозрению во вмешательстве в политические процессы в США.
Тюрин Денис Валерьевич — генеральный директор информагентства «Инфорос», директор Делового клуба Шанхайской организации сотрудничества.
Килимник Константин Викторович — политконсультант, бывший заместитель директора российского филиала Международного республиканского института, бизнес-партнер Пола Манафорта — руководителя штаба Дональда Трампа на выборах 2016 года. Работал на Украине. Находится в розыске в США с 2018 года по делу о вмешательстве в выборы.
Зуева Мария Евгеньевна — генеральный директор ООО «Юниджет».
Степанов Артем Николаевич — заместитель генерального директора ООО «Юниджет».
Щербаков Кирилл Константинович — совладелец ООО «Юниджет».
Афанасьева Юлия Андреевна — сотрудник африканской Association for Free Research and International Cooperation.
Бычков Петр Александрович — сотрудник AFRIC.
Прибышин Тарас Кириллович — сотрудник AFRIC.