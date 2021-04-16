Как житель Бердска оказался в реанимации с 54% ожогами тела - подробности инцидента в кафе у трассы М-52

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 13 апреля произошел пожар на ул. 2-я Линейная. Сообщалось, что произошел взрыв баллона с газом. Информация оказалось ошибочной. Баллон с газом не взрывался.
По словам представителя собственника здания, где и произошел инцидент, Вадима Назимова по предварительной информации взорвалась газовоздушная смесь в служебном помещении летней кухни кафе, расположенном на ул. 2-ой Линейной, возле трассы М-52. По предварительным данным, открытого горения в помещении не было.
В результате взрыва пострадал мужчина, которому в настоящий момент оказывается необходимую помощь в условиях реанимации. Сведения о взрыве газового баллона не подтвердились. В настоящий момент установлено, что взорвалась газовоздушная смесь. Отрабатываются соответствующие версии.
Напомним, мужчина получил ожоги 54% тела.
Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram. Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru. Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.