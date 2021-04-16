Коронавирус в Бердске: Точные данные о зараженных на 16 апреля

Стали известны новые данные о зараженных коронавирусом в Бердске. Так, по данным оперативного штаба на 16 апреля под медицинским наблюдением находятся 68 жителей города. За минувшие сутки взято 167 тестов на коронавирус. При этом выздоровевших и выписанных за все время пандемии 1 576 бердчан.
Сообщается, что на 16 апреля выявлено 2 новых пациента с положительным COVID-19. Из-за этого в Бердске с 2020 года официально зафиксирован 1 671 случай.
При этом в школах Бердска найден 1 заболевший ученик. Из-за этого на карантин направлен 1 класс. Заболевших воспитанников детских садов и сотрудников нет. Отмечается, что по ОРВИ закрыты 1 группа детского сада и 1 класс.
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