Сводка по коронавирусу в Новосибирской области за сутки на 16 апреля

Оперативный штаб по коронавирусу в Новосибирской области предоставил данные о заболевших за сутки а 16 апреля. Напомним, всего за время пандемии в регионе выявлено 40 043 случая коронавируса. За последние сутки +82пациента. При этом выздоровевших - 37 295 пациентов выздоровели, за последние сутки +61.
К сожалению, умерли от нового вируса еще 5 пациентов: мужчины в возрасте 67 лет, 75 лет, 77 лет и женщины в возрасте 59 лет, 65 лет. За все время пандемии коронавирус забрал жизни 1 700 сибиряков.
Отмечается, что в инфекционные стационары больниц области с диагнозом коронавирус и с подозрением на него госпитализирован 1 381 пациент, в том числе 9 детей.
При этом продолжают борьбу за жизнь в реанимации 69 новосибирцев. На ИВЛ находятся 15 пациентов.
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