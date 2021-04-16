Сводка по коронавирусу в Новосибирской области за сутки на 16 апреля
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Сводка по коронавирусу в Новосибирской области за сутки на 16 апреля

2:56:384/16/2021Фото: pixabay.com
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К сожалению, умерли от нового вируса еще 5 пациентов: мужчины в возрасте 67 лет, 75 лет, 77 лет и женщины в возрасте 59 лет, 65 лет. За все время пандемии коронавирус забрал жизни 1 700 сибиряков.

коронавирус, пандемия, COVID-19
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Оперативный штаб по коронавирусу в Новосибирской области предоставил данные о заболевших за сутки а 16 апреля. Напомним, всего за время пандемии в регионе выявлено 40 043 случая коронавируса. За последние сутки +82пациента. При этом выздоровевших - 37 295 пациентов выздоровели, за последние сутки +61.

К сожалению, умерли от нового вируса еще 5 пациентов: мужчины в возрасте 67 лет, 75 лет, 77 лет и женщины в возрасте 59 лет, 65 лет. За все время пандемии коронавирус забрал жизни 1 700 сибиряков.

Отмечается, что в инфекционные стационары больниц области с диагнозом коронавирус и с подозрением на него госпитализирован 1 381 пациент, в том числе 9 детей.

При этом продолжают борьбу за жизнь в реанимации 69 новосибирцев. На ИВЛ находятся 15 пациентов.

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пандемиякоронавирусCOVID-19
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