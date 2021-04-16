Бургерная МясоRoob откроется в центре Бердска – под одной крышей с Академией Кофе
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Бургерная МясоRoob откроется в центре Бердска – под одной крышей с Академией Кофе

4:49:414/16/2021Фото: myasoroob.ru
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С 2017 года легендарная сибирская сеть МясоRoob носит звание «Лучшей бургерной России».

сибириан бургерс
Открытие МясоRoobа в Бердске запланировано на вторую половину лета 2021-го

Ещё одно крупнейшее гастрономическое событие случится летом 2021 года в Бердске.

Ранее мы сообщали об открытии кофейни Академия Кофе в самом центре города, на площади Горького. Теперь стало известно, что под одной крышей с кофейней будет располагаться бургерная известной сети МясоRoob.

Академия Кофе и МясоRoob - давние друзья-соседи. Заведения этих сетей расположены рядом сразу в нескольких точках Новосибирска. А в Бердске дуэт двух мощнейших брендов имеет все шансы стать главным центром притяжения гурманов.

МясоRoob - это бургерная с сибирской душой. Язык не поворачивается пренебрежительно назвать здешние бургеры фастфудом, ведь это - кулинарный шедевр, который приводит в восторг своим качеством и исполнением. Никаких «резиновых» котлет! Только сочное мраморное мясо, авторские булочки, ароматные соусы и взрывные сочетания вкусов! Есть в меню бургер с нутовой котлетой, и он сразит наповал не только веганов, но и заядлых мясоедов.

МясоRoob

В МясоRoobе стоит попробовать не только титульное блюдо, но и стейки, салаты, супы, а также всяческие закуски. Ещё здесь можно купить полуфабрикаты и приготовить свой вариант бургера дома.

МясорRoob знаком и любим не только в Новосибирске, но и в других российских городах. Сеть насчитывает более 20 точек по всей стране.

В октябре 2017 года МясоRoob завоевал звание "Лучшая бургерная России", и до сих пор никто не может перехватить это звание у сети.

Теперь и бердчане смогут регулярно наслаждаться восхитительными бургерами. Владельцы сети планируют сделать новую точку светлой и немного отойти от привычного брутального дизайна в интерьере. Тем не менее, узнаваемый стиль бургерной сохранится.

В заведении будет около 30 посадочных мест. Также будет доступна доставка по Бердску через приложение и популярные сервисы доставки еды.

Открытие МясоRoobа в Бердске, как и открытие Академии Кофе, запланировано на вторую половину лета 2021-го.

МясоRoob
МясоRoob
МясоRoob

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